Деякі пенсіонери можуть отримувати пенсію швидше: про що важливо знати

Українські пенсіонери можуть отримувати пенсію або на спеціальний банківський рахунок, або через доставку від Укрпошти. При цьому виплати через банк зазвичай надходять швидше.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Передача пенсії через Укрпошту займає більше часу, оскільки сам процес доставки більш тривалий. Затримка пов'язана, зокрема, з необхідністю вручної доставки коштів листоношею. Єдиний спосіб прискорити отримання пенсії — змінити спосіб отримання та оформити виплати через банк замість Укрпошти.

"Ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера", — зазначила фахівець головного управління ПФУ Катерина Дибенко.

Дибенко зазначила й те, що вибрати дату видачі пенсії ніяк не можна. Пенсійна виплата надходить пенсіонеру щомісяця з 4 по 25 число.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.