Кремль сменил приоритеты: из-за обстрелов Украина рискует остаться без газа, — нардеп

Фокус ВС РФ сместился с энергетики на газовую инфраструктуру Украины. Парламентарий Сергей Нагорняк сообщил, что много инфраструктуры уже потеряно, а на подготовку к следующей зиме нужен "бешеный ресурс".

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Об этом известно из интервью народного депутата от фракции "Слуга народа" и члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергея Нагорняка, опубликованного 8 мая в издании "Телеграф".

По словам политика, враг осознал, что эффективность обстрелов подстанций "Укрэнерго" падает, поэтому в первой половине этой зимы россияне "переключили свой фокус" на газодобывающую и газоподготовительную инфраструктуру. По этим объектам ВС РФ, несмотря на условное энергетическое перемирие, били с начала 2025 года.

"Мы много потеряли газодобывающей и газоподготовительной инфраструктуры. А это огромные средства на восстановление. На восстановление некоторых объектов может уйти от 6 до 9 месяцев, а на некоторые от 18 до 36 месяцев. И это при наличии финансового ресурса и соответствующего оборудования", — пояснил Нагорняк.

Он уточнил, что в первую очередь от обстрелов пострадала инфраструктура "Укргазвидобування", и совместно с государственной компанией "Нафтогаза" нужно найти ресурс на восстановление. Кроме того, нужен "безумный ресурс", чтобы закачать газ в подземные хранилища в рамках подготовки к зиме.

"По состоянию на сейчас, мы ожидаем потенциальный дефицит газа от 4,6 до 5 миллиардов кубических метров газа на следующую зиму. Даже если мы сейчас будем постепенно восстанавливать нашу газовую инфраструктуру, то наша собственная газовая добыча упала более чем наполовину. И не только добыча: подготовка, компрессорные станции, перекачка и доставка к потребителям", — сообщил нардеп.

Он пояснил, что "Нафтогаз" сейчас должен искать ресурсы на восстановление объектов и закупку газа из ЕС. В то же время этот газ придется дороже покупать, чтобы дешевле продавать населению, ведь в Украине установлена фиксированная цена, ниже рыночной почти вдвое. Поднятие тарифа при этом не рассматривают, ведь "не время сегодня пересматривать цену на газ".

"У нас даже до массированных ракетных обстрелов по газовой инфраструктуре был дефицит 10-15% от потребления. Мы импортировали газ из заграницы, чтобы балансировать потребление. Сейчас баланс еще больше сдвинулся — следующей зимой мы будем потреблять почти втрое больше газа, чем мы добываем газа. Это большой вызов, который нас ждет впереди", — предупредил Нагорняк.

По его словам, если до осени ВС РФ будут продолжать целиться по украинской газовой инфраструктуре, газ в хранилищах не гарантирует то, что все регионы будут обеспечены. В то же время защитить все объекты бетонными сооружениями невозможно из-за "огромных объемов".

"Откровенно говоря, если война этим летом не завершится, а Россия сосредоточит фокус своих ракетных и дроновых атак именно на газовой инфраструктуре, то мы будем иметь огромные вызовы", — признал парламентарий, комментируя вероятность перебоев в газоснабжении по стране.

Он добавил, что газовая инфраструктура в основном размещена на поверхности, поэтому попасть в нее "не так сложно". Риск перебоев Нагорняк оценил как "достаточно высокий".

Напомним, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар объяснял Фокусу, что Россия стремится лишить украинцев стабильного газоснабжения. Однако, по его словам, "ударами нескольких ракет или дронов такая задача не решается".

С 1 мая 2025 года абоненты "Нафтогаза" продолжают платить по ставке 7,96 грн за кубометр. Тарифы на газ для украинцев остаются неизменными.