Россия атакует газовые объекты Украины: будут ли масштабные перебои в поставках газа

РФ на протяжении более трех полномасштабной войны неоднократно била по газодобывающим предприятиям и по газораспределительной инфраструктуре. Лишить украинцев стабильного газоснабжения — среди целей россиян, отметил эксперт Михаил Гончар.

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Риски для стабильности газовой инфраструктуры из-за атак российских дронов и ракет во время войны высоки, и Россия ставит целью лишить украинцев стабильного газоснабжения. Об этом в интервью Фокусу рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Выбирается определенная шкала приоритетов: куда наносить удары в первую очередь. Очевидно, приоритетами являются военные цели и предприятия и логистические центры оборонно-промышленного комплекса. С осени 2022 года с паузой в 2023 году среди приоритетов для РФ были удары по объектам Объединенной энергосистемы, тепловой и гидрогенерации. Однако желаемого для них эффекта — коллапса энергосистемы — не произошло. Удары возобновились в 2024 году, всего их было 13 в течение года, и тогда они уже включали и объекты газотранспортной системы (ГТС) Украины", — рассказал Михаил Гончар.

По его мнению, Россия ставит целью лишить украинцев стабильного газоснабжения. Но ударами нескольких ракет или дронов, отметил эксперт, такая задача не решается.

"Сначала приоритетом были компрессорные станции в западном регионе, где сконцентрированы наши основные подземные хранилища газа (ПХГ). Частичный эффект был получен, ведь сам факт ударов вызвал отказ европейских трейдеров от использования ПХГ для хранения своего газа. Это и была одна из целей таких атак. В целом ставится цель лишить украинцев стабильного газоснабжения. Но ударами нескольких ракет или дронов такая задача не решается", — отмечает эксперт.

По его словам, украинцы не застрахованы от того, что удары по газовым объектам будут продолжаться, тем более, что основные газодобывающие районы Харьковщины и Полтавщины находятся недалеко от линии фронта.

РФ атакует газовую инфраструктуру Украины с целью оставить украинцев без стабильного газоснабжения Фото: IBF

"Нужно решать вопросы инженерной защиты критически важных объектов газовой инфраструктуры, как это делает оператор ОЭС "Укрэнерго" для подстанций. Нужны дополнительные средства ПВО. На мой взгляд, даже при условии целевых обстрелов, газовый сектор сохранит функциональность, потребители будут получать ресурс", — отметил Михаил Гончар в интервью.

Напомним, 28 апреля Черкасская область пережила одну из самых масштабных атак ВС РФ, в результате которой тысячи потребителей остались без газоснабжения.

Ранее Фокус писал, что во Франции суд предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража по возмещению убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов Группы "Нафтогаз" в оккупированном Россией Крыму.