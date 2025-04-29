Росія атакує газові об'єкти України: чи будуть масштабні перебої у постачанні газу

РФ впродовж понад трьох років повномасштабної війни неодноразово била по газовидобувних підприємствах та по газорозподільній інфраструктурі. Позбавити українців стабільного газопостачання - серед цілей росіян, зауважив експерт Михайло Гончар.

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Ризики для стабільності газової інфраструктури через атаки російських дронів та ракет під час війни високі, і Росія ставить за мету позбавити українців стабільного газопостачання. Про це в інтерв’ю Фокусу розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар.

"Обирається певна шкала пріоритетів: куди наносити удари в першу чергу. Вочевидь, пріоритетами є військові цілі і підприємства та логістичні центри оборонно-промислового комплексу. З осені 2022 року з паузою в 2023 році серед пріоритетів для РФ були удари по об’єктах Об’єднаної енергосистеми, тепловій та гідрогенерації. Проте бажаного для них ефекту – колапсу енергосистеми – не відбулось. Удари поновились у 2024 році, загалом їх було 13 протягом року, і тоді вони вже включали і об’єкти газотранспортної системи (ГТС) України", — розповів Михайло Гончар.

На його думку, Росія ставить за мету позбавити українців стабільного газопостачання. Але ударами кількох ракет чи дронів, зауважив експерт, таке завдання не вирішується.

"Спочатку пріоритетом були компресорні станції в західному регіоні, де сконцентровані наші основні підземні сховища газу (ПСГ). Частковий ефект був отриманий, адже сам факт ударів спричинив відмову європейських трейдерів від використання ПСГ для зберігання свого газу. Це й була одна з цілей таких атак. Загалом ставиться за мету позбавити українців стабільного газопостачання. Але ударами кількох ракет чи дронів таке завдання не вирішується", — зазначає експерт.

За його словами, українці не застраховані від того, що удари по газових об’єктах будуть продовжуватись, тим більше, що основні газовидобувні райони Харківщини та Полтавщини знаходяться недалеко від лінії фронту.

РФ атакує газову інфраструктуру України з метою залишити українців без стабільного газопостачання Фото: IBF

"Потрібно вирішувати питання інженерного захисту критично важливих об’єктів газової інфраструктури, як це робить оператор ОЕС "Укренерго" для підстанцій. Потрібні додаткові засоби ППО. На мій погляд, навіть за умови цільових обстрілів, газовий сектор збереже функціональність, споживачі отримуватимуть ресурс", — зауважив Михайло Гончар в інтерв’ю.

Нагадаємо, 28 квітня Черкаська область пережила одну з наймасштабніших атак ЗС РФ, внаслідок якої тисячі споживачів залишились без газопостачання.

Раніше Фокус писав, що у Франції суд надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи "Нафтогаз" в окупованому Росією Криму.