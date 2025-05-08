Кремль змінив пріоритети: через обстріли Україна ризикує залишитись без газу, — нардеп

Фокус ЗС РФ змістився з енергетики на газову інфраструктуру України. Парламентар Сергій Нагорняк повідомив, що багато інфраструктури вже втрачено, а на підготовку до наступної зими потрібен «шалений ресурс».

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Про це відомо з інтерв’ю народного депутата від фракції "Слуга народу" і члена комітету Верховної Ради з питань енергетики й ЖКП Сергія Нагорняка, опублікованого 8 травня у виданні "Телеграф".

Зі слів політика, ворог усвідомив, що ефективність обстрілів підстанцій "Укренерго" падає, тож у першій половині цієї зими росіяни "перемкнули свій фокус" на газовидобувну і газопідготовчу інфраструктуру. По цих об’єктах ЗС РФ попри умовне енергетичне перемир’я били з початку 2025 року.

"Ми багато втратили газовидобувної й газопідготовчої інфраструктури. А це величезні кошти на відновлення. На відновлення деяких об'єктів може піти від 6 до 9 місяців, а на деякі від 18 до 36 місяців. І це за наявності фінансового ресурсу і відповідного обладнання", — пояснив Нагорняк.

Він уточнив, що в першу чергу від обстрілів постраждала інфраструктура "Укргазвидобування", і спільно з державною компанією "Нафтогазу" потрібно знайти ресурс на відновлення. Окрім того, потрібен "шалений ресурс", щоб закачати газ у підземні сховища в межах підготовки до зими.

"Станом на зараз, ми очікуємо потенційний дефіцит газу від 4,6 до 5 мільярдів кубічних метрів газу на наступну зиму. Навіть якщо ми зараз будемо поступово відновлювати нашу газову інфраструктуру, то наш власний газовий видобуток впав більше, ніж наполовину. І не лише видобуток: підготовка, компресорні станції, перекачування і доставка до споживачів", — повідомив нардеп.

Він пояснив, що "Нафтогаз" зараз має шукати ресурси на відновлення об’єктів та закупівлю газу з ЄС. Водночас цей газ доведеться дорожче купувати, щоб дешевше продавати населенню, адже в Україні встановлена фіксована ціна, нижча за ринкову майже вдвічі. Підняття тарифу при цьому не розглядають, адже "не час сьогодні переглядати ціну на газ".

"У нас навіть до масованих ракетних обстрілів по газовій інфраструктурі був дефіцит 10-15% від споживання. Ми імпортували газ із закордону, щоб балансувати споживання. Нині баланс ще більше зсунувся — наступної зими ми споживатимемо майже втричі більше газу, ніж ми видобуваємо газу. Це великий виклик, який на нас чекає попереду", — попередив Нагорняк.

З його слів, якщо до осені ЗС РФ продовжуватимуть цілити по українській газовій інфраструктурі, газ у сховищах не гарантує те, що всі регіони будуть забезпечені. Водночас захистити усі об’єкти бетонними спорудами неможливо через "величезні об'єми".

"Відверто кажучи, якщо війна цього літа не завершиться, а Росія зосередить фокус своїх ракетних і дронових атак саме на газовій інфраструктурі, то ми матимемо величезні виклики", — визнав парламентар, коментуючи ймовірність перебоїв у газопостачанні по країні.

Він додав, що газова інфраструктура здебільшого розміщена на поверхні, тож влучити у неї "не так складно". Ризик перебоїв Нагорняк оцінив як "достатньо високий".

Нагадаємо, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар пояснював Фокусу, що Росія прагне позбавити українців стабільного газопостачання. Однак, з його слів, "ударами кількох ракет чи дронів таке завдання не вирішується".

З 1 травня 2025 року абоненти "Нафтогазу" продовжують платити за ставкою 7,96 грн за кубометр. Тарифи на газ для українців залишаються незмінними.