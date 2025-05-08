Ремонт "купола" ЧАЭС после удара РФ обойдется Украине в десятки миллионов евро, — СМИ

Российский дрон повредил защитную конструкцию над реактором, стоимость которого достигает 1,5 млрд евро. Эксперты-инженеры предварительно оценили, сколько будет стоить ремонт.

Related video

Об этом 7 мая сообщили в The Guardian.

По предварительным оценкам, полный ремонт будет стоить более 25 миллионов евро. Отмечается, что эту стоимость, вероятно, покроют западные правительства, в том числе Великобритания. На работы могут уйти месяцы, а то и годы.

Удар по 110-метровой стальной конструкции произошел 14 февраля. Главный дежурный инженер Сергей Боков рассказал, что датчики зафиксировали "что-то вроде землетрясения магнитудой 6-7 баллов". Непосредственного радиологического риска атака не вызвала, но "купол", построенный для защиты реактора в 2017 году, получил значительные повреждения.

Вражеский дрон пробил во внешней крыше дыру площадью 15 квадратных метров, а также вызвал разрушительный пожар на внутренней обшивке конструкции. На то, чтобы потушить огонь, ушло более двух недель.

Фото последствий российской атаки на ЧАЭС Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В СМИ подчеркнули, что через дыру радиоактивная пыль могла выходить наружу, а дождевая вода — попадать внутрь. Кроме того, теперь конструкция более уязвима к ржавчине. Для того, чтобы потушить пожар, было просверлено 200 небольших скважин.

"Не ремонтировать это — не вариант", — заверил американский инженер, который приложил руку к проектированию и строительству "купола", Эрик Шмиман.

По его словам, стоимость полного ремонта может легко вырасти до сотен миллионов долларов. Более детальная оценка ожидается в мае. Однако Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который финансировал строительство конструкции и участвовал в оценке последствий удара ВС РФ, уже заявил, что, очевидно, речь идет о "значительном ущербе".

ЕБРР имеет 25 миллионов евро на экстренные работы, но сообщил о необходимости в "значительно большем финансировании". Это объяснили необходимостью решить проблемы вывода из эксплуатации в результате удара. В свое время деньги в "купол" вложили 26 стран, в том числе США, Великобритания, Германия и Россия. Другие страны, как Турция, присоединились пожертвованиями.

Планировалось, что защитная конструкция прослужит 100 лет, и это позволило бы вывести из эксплуатации саркофаг и ядерные отходы под ним. Речь идет о высокорадиоактивной массе, похожей на лаву — смеси 200 тонн урана из реактора и 5000 тонн песка, свинца и борной кислоты, которые сбрасывали после катастрофы с вертолетов.

Инфографика о размере и конструкции пораженного саркофага Фото: The Guardian

Прокуратура, проверив траекторию полета БПЛА, пришла к выводу, что удар мог быть преднамеренным. Речь идет о потенциальном военном преступлении. Старший специалист по ядерной энергетике Greenpeace-Украина Шон Берни подчеркнул, что Кремль совершил "преднамеренную форму ядерного террора против Украины и Европы", и это осталось безнаказанным. Найденные на месте обломки стали подтверждением того, что врагом был использован Shahed 136.

Фото обломков, обнаруженных после удара по ЧАЭС Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В первую очередь, по словам украинских чиновников, должны создать и установить временное уплотнение там, где дрон пробил дыру. Шмиман также предупредил об одной "не очевидной вещи": чем выше, тем больше доза облучения, поэтому для работы специалистов нужно учитывать безопасные лимиты.

В мирное время "купол" можно было бы переместить обратно по рельсам, чтобы уменьшить радиационную нагрузку. Однако, как пояснил американский инженер, речь идет о "многолетнем проекте". Дистанционно управляемые краны должны были бы демонтировать саркофаг и ядерный материал снизу, но попадание в точку вблизи ремонтного гаража может повредить этим работам.

"Мы проектировали это здание с учетом многих непредвиденных обстоятельств, но мы не проектировали его для войны", — подытожил Шмиман.

Напомним, в ГСЧС информировали, что верхолазам приходилось разбирать защитную конструкцию, чтобы потушить пожар на ЧАЭС после российской атаки. Состояние воздуха проверяли с помощью БПЛА с тепловизором, радиационный фон фиксировали в пределах нормы.

Новое исследование показало, что часть территорий вокруг Чернобыля — безопасна для сельского хозяйства. Однако выращивать там некоторые культуры все же запрещено.