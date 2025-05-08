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Экономика Российско-украинская война Удар дроном РФ по саркофагу ЧАЭС

Ремонт "купола" ЧАЭС после удара РФ обойдется Украине в десятки миллионов евро, — СМИ

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Фото: Виталий Носач, РБК-Украина | Строительство конструкции, в которой теперь появилась дыра, профинансировали десятки стран

Российский дрон повредил защитную конструкцию над реактором, стоимость которого достигает 1,5 млрд евро. Эксперты-инженеры предварительно оценили, сколько будет стоить ремонт.

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Об этом 7 мая сообщили в The Guardian.

По предварительным оценкам, полный ремонт будет стоить более 25 миллионов евро. Отмечается, что эту стоимость, вероятно, покроют западные правительства, в том числе Великобритания. На работы могут уйти месяцы, а то и годы.

Удар по 110-метровой стальной конструкции произошел 14 февраля. Главный дежурный инженер Сергей Боков рассказал, что датчики зафиксировали "что-то вроде землетрясения магнитудой 6-7 баллов". Непосредственного радиологического риска атака не вызвала, но "купол", построенный для защиты реактора в 2017 году, получил значительные повреждения.

Вражеский дрон пробил во внешней крыше дыру площадью 15 квадратных метров, а также вызвал разрушительный пожар на внутренней обшивке конструкции. На то, чтобы потушить огонь, ушло более двух недель.

Удар дрона по ЧАЭС, удар по ЧАЭС, атака ЧАЭС, ЧАЭС, Чернобыльская АЭС, Чернобыль, зона отчуждения, радиация, удар БПЛА, удар дрона Fullscreen
Фото последствий российской атаки на ЧАЭС
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В СМИ подчеркнули, что через дыру радиоактивная пыль могла выходить наружу, а дождевая вода — попадать внутрь. Кроме того, теперь конструкция более уязвима к ржавчине. Для того, чтобы потушить пожар, было просверлено 200 небольших скважин.

"Не ремонтировать это — не вариант", — заверил американский инженер, который приложил руку к проектированию и строительству "купола", Эрик Шмиман.

По его словам, стоимость полного ремонта может легко вырасти до сотен миллионов долларов. Более детальная оценка ожидается в мае. Однако Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который финансировал строительство конструкции и участвовал в оценке последствий удара ВС РФ, уже заявил, что, очевидно, речь идет о "значительном ущербе".

ЕБРР имеет 25 миллионов евро на экстренные работы, но сообщил о необходимости в "значительно большем финансировании". Это объяснили необходимостью решить проблемы вывода из эксплуатации в результате удара. В свое время деньги в "купол" вложили 26 стран, в том числе США, Великобритания, Германия и Россия. Другие страны, как Турция, присоединились пожертвованиями.

Планировалось, что защитная конструкция прослужит 100 лет, и это позволило бы вывести из эксплуатации саркофаг и ядерные отходы под ним. Речь идет о высокорадиоактивной массе, похожей на лаву — смеси 200 тонн урана из реактора и 5000 тонн песка, свинца и борной кислоты, которые сбрасывали после катастрофы с вертолетов.

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Инфографика о размере и конструкции пораженного саркофага
Фото: The Guardian

Прокуратура, проверив траекторию полета БПЛА, пришла к выводу, что удар мог быть преднамеренным. Речь идет о потенциальном военном преступлении. Старший специалист по ядерной энергетике Greenpeace-Украина Шон Берни подчеркнул, что Кремль совершил "преднамеренную форму ядерного террора против Украины и Европы", и это осталось безнаказанным. Найденные на месте обломки стали подтверждением того, что врагом был использован Shahed 136.

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Фото обломков, обнаруженных после удара по ЧАЭС
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В первую очередь, по словам украинских чиновников, должны создать и установить временное уплотнение там, где дрон пробил дыру. Шмиман также предупредил об одной "не очевидной вещи": чем выше, тем больше доза облучения, поэтому для работы специалистов нужно учитывать безопасные лимиты.

В мирное время "купол" можно было бы переместить обратно по рельсам, чтобы уменьшить радиационную нагрузку. Однако, как пояснил американский инженер, речь идет о "многолетнем проекте". Дистанционно управляемые краны должны были бы демонтировать саркофаг и ядерный материал снизу, но попадание в точку вблизи ремонтного гаража может повредить этим работам.

"Мы проектировали это здание с учетом многих непредвиденных обстоятельств, но мы не проектировали его для войны", — подытожил Шмиман.

Напомним, в ГСЧС информировали, что верхолазам приходилось разбирать защитную конструкцию, чтобы потушить пожар на ЧАЭС после российской атаки. Состояние воздуха проверяли с помощью БПЛА с тепловизором, радиационный фон фиксировали в пределах нормы.

Новое исследование показало, что часть территорий вокруг Чернобыля — безопасна для сельского хозяйства. Однако выращивать там некоторые культуры все же запрещено.