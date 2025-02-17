Верхолазы вскрывают укрытие ЧАЭС для тушения: ГСЧС о тлении и радиационном фоне (видео)

На четвертые сутки после удара РФ по ЧАЭС на куполе, который укрывает опасный четвертый энергоблок, обнаружили новые точки тления, заявили в ГСЧС.

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Из-за удара по Чернобылю российского дрона-камикадзе "Шахед" под оболочкой до сих пор есть источники тления. Верхолазы работают на объекте "Укрытие", разбирают защитную конструкцию и тушат возгорание. О преодолении последствий атаки Вооруженных сил Российской Федерации по Чернобыльской атомной электростанции и о радиационном фоне сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Отчет ГСЧС о ситуации на ЧАЭС появился в 13 час. 17 февраля. Служба сообщила, уже четвертый день подряд на объекте "Укрытие" обнаруживают очаги, из которых тянется дым. На конструкции работают три группы верхолазов, которые разбирают верхний слой и ищут точки тления в утеплителе. На сегодня обнаружили три таких точки, говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что состояние воздуха мониторят с помощью беспилотника с тепловизором. Согласно данным мониторинга, радиационный фон на промышленной площадке ЧАЭС — в пределах нормы, заверили в ГСЧС.

"Сейчас три группы верхолазов осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и тушение 3 очагов тления утеплителя кровли. Ситуация полностью контролируется", — пояснила спасательная служба.

На фото и видео с места событий можно увидеть верхолазов, которые изучают состояние оболочки ЧАЭС, обнаруживают места возгорания, разбирают оболочку, из которой поднимается дым, и обезвреживают опасность.

Удар по Чернобылю — поверхность объекта "Укрытие" ЧАЭС Фото: ГСЧС Удар по Чернобылю — верхолазы на объекте "Укрытие" ЧАЭС Фото: ГСЧС

На портале КГГА есть текущие замеры радиационного фона. По состоянию на 17 февраля показатели в столице находятся в пределах нормы: от 0,096 мкЗв/ч. в Святошинском районе до 0,111 мкЗв/ч. в Шевченковском. При этом предельно допустимая норма — 0,3 мкЗв/ч, поясняется на дашборде. Показатели в Чернобыле — также в пределах нормы, указано на SaveEcoBot.

Удар по Чернобылю — детали

Отметим, в ночь на 14 февраля ВС РФ запустили по Украине 133 ударных беспилотника, которые угрожали 12 областям. Среди прочего, дроны добрались до севера Киевской области и попали по укрытию 4-го реактора ЧАЭС, заявил президент Владимир Зеленский. Глава МЧС Игорь Клименко сообщил, что на месте удара работают спасатели, которые тушат очаг возгорания на оболочке.

Между тем энергоэксперт Ольга Кошарная объяснила, что россияне попали по зоне, которая несколько удалена от опасного энергоблока. По ее словам, со времен аварии на станции находится 200 тонн ядерного топлива, которое постепенно превращается в пыль. Дрон ВС РФ пробил двойную оболочку, которая защищала внутренний защитный слой от конденсирования водяного пара, но не повредил защиту четвертого блока.

Главный инженер ЧАЭС выступил с заявлением об угрожаемости ситуации на Чернобыльской станции. По его словам, если бы "шахед" ударил на 15-20 м в сторону, то могла бы произойти утечка радиации.

Напоминаем, 16 февраля в МАГАТЭ сообщили, о тлении на ЧАЭС и о запахе горелого пластика, который поднимается от укрытия. Тем временем в СБУ показали обломки российского дрона, который попал по Чернобыльской станции.