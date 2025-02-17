Верхолази розкривають укриття ЧАЕС для гасіння: ДСНС про тління та радіаційний фон (відео)

На четверту добу після удару РФ по ЧАЕС на куполі, який вкриває небезпечний четвертий енергоблок, виявили нові точки тління, заявили в ДСНС.

Related video

Через удар по Чорнобилю російського дрона-камікадзе "Шахед" під оболонкою досі є джерела тління. Верхолази працюють на об'єкті "Укриття", розбирають захисну конструкцію та гасять займання. Про долання наслідків атаки Збройних сил Російської Федерації по Чорнобильській атомній електростанції та про радіаційний фон повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій.

Звіт ДСНС про ситуацію на ЧАЕС з'явився о 13 год. 17 лютого. Служба повідомила, вже четвертий день поспіль на об'єкті "Укриття" виявляють осередки, з яких тягнеться дим. На конструкції працюють три групи верхолазів, які розбирають верхній шар і шукають точки тління в утеплювачі. На сьогодні виявили три таких точки, ідеться у дописі.

Рятувальники повідомили, що стан повітря моніторять за допомогою безпілотника з тепловізором. Згідно з даними моніторингу, радіаційний фон на промисловому майданчику ЧАЕС — в межах норма, запевнили в ДСНС.

"Наразі три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння 3 осередків тління утеплювача покрівлі. Ситуація повністю контрольована", — пояснила рятувальна служба.

На фото та відео з місця подій можна побачити верхолазів, які вивчають стан оболонки ЧАЕС, виявляють місця займання, розбирають оболонку, з якої підіймається дим, та знешкоджують небезпеку.

Удар по Чорнобилю - поверхня об'єкта "Укриття" ЧАЕС Фото: ДСНС Удар по Чорнобилю - верхолази на об'єкті "Укриття" ЧАЕС Фото: ДСНС

На порталі КМДА є поточні заміри радіаційного фону. Станом на 17 лютого показники у столиці перебувають в межах норми: від 0,096 мскЗв/год. у Святошинському районі до 0,111 мкЗв/год. у Шевченківському. При цьому гранично допустима норма — 0,3 мкЗв/год., пояснюється на дашборді. Показники в Чорнобилі — також у межах норми, вказано на SaveEcoBot.

Удар по Чорнобилю — деталі

Зазначимо, в ніч на 14 лютого ЗС РФ запустили по Україні 133 ударних безпілотники, які загрожували 12 областям. Серед іншого, дрони дістались до півночі Київської області та поцілили по укриттю 4-го реактора ЧАЕС, заявив президент Володимир Зеленський. Глава МНС Ігор Клименко повідомив, що на місці удару працюють рятувальники, які гасять осередок займання на оболонці.

Тим часом енергоекспертка Ольга Кошарна пояснила, що росіяни поцілили по зоні, яка дещо віддалена від небезпечного енергоблока. З її слів, з часів аварії на станції перебуває 200 тонн ядерного палива, яке поступово перетворюється на пил. Дрон ЗС РФ пробив подвійну оболонку, яка захищала внутрішній захисний шар від конденсування водяної пари, але не пошкодив захист четвертого блока.

Головний інженер ЧАЕС виступив з заявою про загрозливість ситуації на Чорнобильській станції. З його слів, якби "шахед" вдарив на 15-20 м в бік, то міг би статись витік радіації.

Нагадуємо, 16 лютого в МАГАТЕ повідомили, про тління на ЧАЕС і про запах горілого пластику, який здіймається від укриття. Тим часом в СБУ показали уламки російського дрона, який поцілив по Чорнобильській станції.