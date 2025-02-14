Є загроза витоку радіації: головний інженер ЧАЕС про наслідки удару РФ (відео)

Російський дрон поцілив за 15 метрів від небезпечної точки, повідомив головний інженер ЧАЕС Олександр Тітарчук.

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Внаслідок удару Російської Федерації по Чорнобилю є загроза витоку радіації. Через атаку російського дрона пошкоджено об'єкт "Укриття", при чому росіяни поцілили поруч зі старим саркофагом. Про наслідок атаки Збройних сил РФ по Чорнобильській атомній електростанції головний інженер Олександр Тітарчук розповів агентству "Українські новини".

Тітарчук повідомив, що дрони ЗС РФ влучили за 15-20 м від старого укриття ЧАЕС. Він пояснив, що старе укриття захищене новим конфайнментом. Конфайнмент збудовано саме для того, щоб завадити поширенню радіоактивних речовин.

"Загроза витоку радіації зараз є. В силу тих чи інших причин, які можуть бути на старому об'єкті укриття. Кажу, якщо би це було десь метрів там 15-20 в сторону в другу, то він би попав би зразу на старе укриття. [Наслідки] могли бути набагато гірші, ніж зараз", — заявив він.

Удар по Чорнобилю — деталі

Зазначимо, в ніч на 14 лютого ЗС РФ атакувала об'єкт "Укриття" на Чорнобильській АЕС, повідомив президент Володимир Зеленський. Він пояснив, що російські дрони летіли на висоті 8 м і несли фугасний боєзаряд. Внаслідок влучання на місці удару зайнялась пожежа, з якою за кілька годин впорались 25 пожежників та сім одиниць техніки.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що рівень радіації на проммайданчику станції перебуває у межах норми. Крім того, на дашборді КМДА вказано, що рівень радіації не підіймався.

Тим часом енергоекспертка Ольга Кошарна пояснила, що дрон ЗС РФ пробив подвійну оболонку, яка оточує ЧАЕС. З її слів, завдяки подвійній оболонці повітря лишається сухим і не утворюється конденсат. Також вона нагадала, що всередині 4-го реактора 200 тонн ядерного пального, яке з часом розкладається в пил. Також Кошарна зауважила, що вибухнуло на ділянці, дещо віддаленій від реактора.

Нагадуємо, СБУ показало уламки російського дрона, який виявили на місці удару в Чорнобилі. На нічну атаку відреагували у Кремлі і заявили, що не намагались поцілити по ЧАЕС.