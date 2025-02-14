Есть угроза утечки радиации: главный инженер ЧАЭС о последствиях удара РФ (видео)

Российский дрон попал в 15 метрах от опасной точки, сообщил главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук.

Related video

В результате удара Российской Федерации по Чернобылю есть угроза утечки радиации. Из-за атаки российского дрона поврежден объект "Укрытие", причем россияне попали рядом со старым саркофагом. О последствиях атаки Военных сил РФ по Чернобыльской атомной электростанции главный инженер Александр Титарчук рассказал агентству "Украинские новости".

Титарчук сообщил, что дроны ВС РФ попали в 15-20 м от старого укрытия ЧАЭС. Он пояснил, что старое укрытие защищено новым конфайнментом. Конфайнмент построен именно для того, чтобы помешать распространению радиоактивных веществ.

"Угроза утечки радиации сейчас есть. В силу тех или иных причин, которые могут быть на старом объекте укрытия. Говорю, если бы это было где-то метров там 15-20 в сторону в другую, то он бы попал бы сразу на старое укрытие. [Последствия] могли быть гораздо хуже, чем сейчас", — заявил он.

Удар по Чернобылю — детали

Отметим, в ночь на 14 февраля ВС РФ атаковали объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС, сообщил президент Владимир Зеленский. Он пояснил, что российские дроны летели на высоте 8 м и несли фугасный боезаряд. В результате попадания на месте удара загорелся пожар, с которым за несколько часов справились 25 пожарных и семь единиц техники.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что уровень радиации на промплощадке станции находится в пределах нормы. Кроме того, на дашборде КГГА указано, что уровень радиации не поднимался.

Между тем энергоэксперт Ольга Кошарная объяснила, что дрон ВС РФ пробил двойную оболочку, которая окружает ЧАЭС. По ее словам, благодаря двойной оболочке воздух остается сухим и не образуется конденсат. Также она напомнила, что внутри 4-го реактора 200 тонн ядерного топлива, которое со временем разлагается в пыль. Также Кошарная отметила, что взорвалось на участке, несколько удаленном от реактора.

Напоминаем, СБУ показало обломки российского дрона, который обнаружили на месте удара в Чернобыле. На ночную атаку отреагировали в Кремле и заявили, что не пытались попасть по ЧАЭС.