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Економіка Російсько-українська війна Удар дроном РФ по саркофагу ЧАЕС

Ремонт "куполу" ЧАЕС після удару РФ обійдеться Україні в десятки мільйонів євро, — ЗМІ

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Фото: Віталій Носач, РБК-Україна | Будівництво конструкції, в якій тепер з'явилась діра, профінансували десятки країн

Російський дрон пошкодив захисну конструкцію над реактором, вартість якого сягає 1,5 млрд євро. Експерти-інженери попередньо оцінили, скільки коштуватиме ремонт.

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Про це 7 травня повідомили у The Guardian.

За попередніми оцінками, повний ремонт коштуватиме понад 25 мільйонів євро. Зазначається, що цю вартість, ймовірно, покриють західні уряди, в тому числі Велика Британія. На роботи можуть піти місяці, а то й роки.

Удар по 110-метровій сталевій конструкції стався 14 лютого. Головний черговий інженер Сергій Боков розповів, що датчики зафіксували "щось на кшталт землетрусу магнітудою 6-7 балів". Безпосереднього радіологічного ризику атака не спричинила, але "купол", побудований для захисту реактора у 2017 році, зазнав значних пошкоджень.

Ворожий дрон пробив у зовнішньому даху діру площею 15 квадратних метрів, а також спричинив руйнівну пожежу на внутрішній обшивці конструкції. На те, щоб загасити вогонь, пішло понад два тижні.

Удар дрона по ЧАЕС, удар по ЧАЕС, атака ЧАЕС, ЧАЕС, Чорнобильська АЕС, Чорнобиль, зона відчуження, радіація, удар БПЛА, удар дрона Fullscreen
Фото наслідків російської атаки на ЧАЕС
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У ЗМІ підкреслили, що через діру радіоактивний пил міг виходити назовні, а дощова вода — потрапляти всередину. Окрім того, тепер конструкція більш вразлива до іржі. Для того, щоб загасити пожежу, було просвердлено 200 невеликих свердловин.

"Не ремонтувати це — не варіант", — запевнив американський інженер, який доклав руку про проєктування і будівництва "куполу", Ерік Шміман.

З його слів, вартість повного ремонту може легко зрости до сотень мільйонів доларів. Більш детальна оцінка очікується у травні. Однак Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який фінансував будівництво конструкції й брав участь в оцінці наслідків удару ЗС РФ, вже заявив, що, очевидно, йдеться про "значну шкоду".

ЄБРР має 25 мільйонів євро на екстрені роботи, але повідомив про потребу у "значно більшому фінансуванні". Це пояснили необхідністю розв’язати проблеми виведення з експлуатації внаслідок удару. У свій час гроші в "купол" вклали 26 країн, в тому числі США, Велика Британія, Німеччина й Росія. Інші країни, як Туреччина, долучились пожертвами.

Планувалося, що захисна конструкція прослужить 100 років, і це дозволило б вивести з експлуатації саркофаг та ядерні відходи під ним. Йдеться про високорадіоактивну масу, схожу на лаву — суміш 200 тонн урану з реактора й 5000 тонн піску, свинцю та борної кислоти, які скидали після катастрофи з гелікоптерів.

Удар дрона по ЧАЕС, удар по ЧАЕС, атака ЧАЕС, ЧАЕС, Чорнобильська АЕС, Чорнобиль, зона відчуження, радіація, удар БПЛА, удар дрона Fullscreen
Інфографіка про розмір та конструкцію ураженого саркофагу
Фото: The Guardian

Прокуратура, перевіривши траєкторію польоту БПЛА, дійшла висновку, що удар міг бути навмисним. Йдеться про потенційний воєнний злочин. Старший спеціаліст з ядерної енергетики Greenpeace-Україна Шон Берні підкреслив, що Кремль здійснив "навмисну ​​форму ядерного терору проти України та Європи", і це залишилося безкарним. Знайдені на місці уламки стали підтвердженням того, що ворогом був використаний Shahed 136.

Удар дрона по ЧАЕС, удар по ЧАЕС, атака ЧАЕС, ЧАЕС, Чорнобильська АЕС, Чорнобиль, зона відчуження, радіація, удар БПЛА, удар дрона Fullscreen
Фото уламків, виявлених після удару по ЧАЕС
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

В першу чергу, зі слів українських чиновників, мають створити й встановити тимчасове ущільнення там, де дрон пробив діру. Шміман також попередив про одну "не очевидну річ": що вище, то більша доза опромінення, тож для роботи фахівців потрібно враховувати безпечні ліміти.

У мирний час "купол" можна було б перемістити назад по рейках, щоб зменшити радіаційне навантаження. Однак, як пояснив американський інженер, йдеться про "багаторічний проєкт". Дистанційно керовані крани мали б демонтувати саркофаг та ядерний матеріал знизу, але влучання у точку поблизу ремонтного гаража може зашкодити цим роботам.

"Ми проєктували цю будівлю з урахуванням багатьох непередбачених обставин, але ми не проєктували її для війни", — підсумував Шміман.

Нагадаємо, у ДСНС інформували, що верхолазам доводилося розбирати захисну конструкцію, щоб загасити пожежу на ЧАЕС після російської атаки. Стан повітря перевіряли за допомогою БПЛА з тепловізором, радіаційний фон фіксували у межах норми.

Нове дослідження показало, що частина територій навколо Чорнобиля — безпечна для сільського господарства. Однак вирощувати там деякі культури все ж заборонено.