Ремонт "куполу" ЧАЕС після удару РФ обійдеться Україні в десятки мільйонів євро, — ЗМІ

Російський дрон пошкодив захисну конструкцію над реактором, вартість якого сягає 1,5 млрд євро. Експерти-інженери попередньо оцінили, скільки коштуватиме ремонт.

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Про це 7 травня повідомили у The Guardian.

За попередніми оцінками, повний ремонт коштуватиме понад 25 мільйонів євро. Зазначається, що цю вартість, ймовірно, покриють західні уряди, в тому числі Велика Британія. На роботи можуть піти місяці, а то й роки.

Удар по 110-метровій сталевій конструкції стався 14 лютого. Головний черговий інженер Сергій Боков розповів, що датчики зафіксували "щось на кшталт землетрусу магнітудою 6-7 балів". Безпосереднього радіологічного ризику атака не спричинила, але "купол", побудований для захисту реактора у 2017 році, зазнав значних пошкоджень.

Ворожий дрон пробив у зовнішньому даху діру площею 15 квадратних метрів, а також спричинив руйнівну пожежу на внутрішній обшивці конструкції. На те, щоб загасити вогонь, пішло понад два тижні.

Фото наслідків російської атаки на ЧАЕС Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

У ЗМІ підкреслили, що через діру радіоактивний пил міг виходити назовні, а дощова вода — потрапляти всередину. Окрім того, тепер конструкція більш вразлива до іржі. Для того, щоб загасити пожежу, було просвердлено 200 невеликих свердловин.

"Не ремонтувати це — не варіант", — запевнив американський інженер, який доклав руку про проєктування і будівництва "куполу", Ерік Шміман.

З його слів, вартість повного ремонту може легко зрости до сотень мільйонів доларів. Більш детальна оцінка очікується у травні. Однак Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), який фінансував будівництво конструкції й брав участь в оцінці наслідків удару ЗС РФ, вже заявив, що, очевидно, йдеться про "значну шкоду".

ЄБРР має 25 мільйонів євро на екстрені роботи, але повідомив про потребу у "значно більшому фінансуванні". Це пояснили необхідністю розв’язати проблеми виведення з експлуатації внаслідок удару. У свій час гроші в "купол" вклали 26 країн, в тому числі США, Велика Британія, Німеччина й Росія. Інші країни, як Туреччина, долучились пожертвами.

Планувалося, що захисна конструкція прослужить 100 років, і це дозволило б вивести з експлуатації саркофаг та ядерні відходи під ним. Йдеться про високорадіоактивну масу, схожу на лаву — суміш 200 тонн урану з реактора й 5000 тонн піску, свинцю та борної кислоти, які скидали після катастрофи з гелікоптерів.

Інфографіка про розмір та конструкцію ураженого саркофагу Фото: The Guardian

Прокуратура, перевіривши траєкторію польоту БПЛА, дійшла висновку, що удар міг бути навмисним. Йдеться про потенційний воєнний злочин. Старший спеціаліст з ядерної енергетики Greenpeace-Україна Шон Берні підкреслив, що Кремль здійснив "навмисну ​​форму ядерного терору проти України та Європи", і це залишилося безкарним. Знайдені на місці уламки стали підтвердженням того, що ворогом був використаний Shahed 136.

Фото уламків, виявлених після удару по ЧАЕС Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

В першу чергу, зі слів українських чиновників, мають створити й встановити тимчасове ущільнення там, де дрон пробив діру. Шміман також попередив про одну "не очевидну річ": що вище, то більша доза опромінення, тож для роботи фахівців потрібно враховувати безпечні ліміти.

У мирний час "купол" можна було б перемістити назад по рейках, щоб зменшити радіаційне навантаження. Однак, як пояснив американський інженер, йдеться про "багаторічний проєкт". Дистанційно керовані крани мали б демонтувати саркофаг та ядерний матеріал знизу, але влучання у точку поблизу ремонтного гаража може зашкодити цим роботам.

"Ми проєктували цю будівлю з урахуванням багатьох непередбачених обставин, але ми не проєктували її для війни", — підсумував Шміман.

Нагадаємо, у ДСНС інформували, що верхолазам доводилося розбирати захисну конструкцію, щоб загасити пожежу на ЧАЕС після російської атаки. Стан повітря перевіряли за допомогою БПЛА з тепловізором, радіаційний фон фіксували у межах норми.

Нове дослідження показало, що частина територій навколо Чорнобиля — безпечна для сільського господарства. Однак вирощувати там деякі культури все ж заборонено.