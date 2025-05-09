Жена может получать 50% пенсии умершего мужа: что нужно для этого

Жена имеет право получать 50% пенсии покойного мужа и наоборот. В случае смерти одного из пенсионеров, его супруг может перевести свою пенсию по возрасту на пенсию по утрате кормильца и получать дополнительные выплаты.

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Об этом говорится в ПФУ.

Согласно законодательству Украины, супруги, достигшие пенсионного возраста, считаются нетрудоспособными членами семьи и имеют право на пенсию в случае утраты кормильца. Однако для получения этой пенсии необходимо, чтобы на момент смерти одного из супругов они проживали вместе. Размер пенсии по утрате кормильца составляет 50% от пенсии по возрасту умершего супруга (супруги).

Также выплаты по потере кормильца могут получать:

отец, мать умершего;

дети умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

дети, которые учатся на дневной форме обучения в школах, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Если на пенсию по случаю потери кормильца претендует два или более человека, 100% пенсии по возрасту умершего делится между ними поровну. Для подтверждения факта содержания можно предоставить справку от органов местной власти. В случае отказа этих учреждений выдать справку, факт нахождения на иждивении можно установить через суд.

Для этого гражданин обращается в суд с соответствующим заявлением и прилагает:

копию свидетельства о смерти кормильца;

копию свидетельства о браке;

доказательства, которые подтверждают факт нахождения заявителя на иждивении умершего лица (документы, акты, письма делового и личного характера, справку о доходах, справку о размере своей пенсии);

доказательства, которые устанавливают, что предоставленные заявителю средства были основным и постоянным источником для его существования (квитанции и другие документы, которые свидетельствуют о получении заявителем денежных средств или другой помощи от кормильца; квитанции, которые подтверждают расходы заявителя);

справку из органов местной власти, что заявитель обращался к ним для получения документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении, однако ему отказали из-за отсутствия сведений о содержании.

После получения справки от местной власти или судебного решения необходимо подать заявление в органы ПФУ.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Украине начнется реформа пенсионной системы относительно порядка начисления и выплаты пенсий по инвалидности. Изменения коснутся как механизма расчета, так и условий предоставления таких выплат.

Добавим, что в 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий, и будет введено ограничение на их максимальный размер. В результате у некоторых граждан пенсии могут сократиться в несколько раз.