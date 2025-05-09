Дружина може отримувати 50% пенсії померлого чоловіка: що потрібно для цього

Дружина має право отримувати 50% пенсії покійного чоловіка і навпаки. У разі смерті одного з пенсіонерів, його чоловік або дружина може перевести свою пенсію за віком на пенсію по втраті годувальника і отримувати додаткові виплати.

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Про це йдеться у ПФУ.

Згідно із законодавством України, подружжя, яке досягло пенсійного віку, вважається непрацездатними членами сім'ї та має право на пенсію в разі втрати годувальника. Однак для отримання цієї пенсії необхідно, щоб на момент смерті одного з подружжя вони проживали разом. Розмір пенсії по втраті годувальника становить 50% від пенсії за віком померлого чоловіка (дружини).

Також виплати по втраті годувальника можуть отримувати:

батько, мати померлого;

діти померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;

діти, які навчаються за денною формою навчання у школах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, — до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Якщо на пенсію у зв'язку з втратою годувальника претендує двоє або більше осіб, 100% пенсії за віком померлого ділиться між ними порівну. Для підтвердження факту утримання можна надати довідку від органів місцевої влади. У разі відмови цих установ видати довідку, факт перебування на утриманні можна встановити через суд.

Для цього громадянин звертається до суду з відповідною заявою і додає:

копію свідоцтва про смерть годувальника;

копію свідоцтва про шлюб;

докази, які підтверджують факт перебування заявника на утриманні померлої особи (документи, акти, листи ділового та особистого характеру, довідку про доходи, довідку про розмір своєї пенсії);

докази, які встановлюють, що надані заявнику кошти були основним і постійним джерелом для його існування (квитанції та інші документи, що свідчать про отримання заявником грошових коштів або іншої допомоги від годувальника; квитанції, які підтверджують витрати заявника);

довідку з органів місцевої влади, що заявник звертався до них для отримання документа, який підтверджує факт перебування на утриманні, однак йому відмовили через відсутність відомостей про утримання.

Після отримання довідки від місцевої влади або судового рішення необхідно подати заяву до органів ПФУ.

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформа пенсійної системи щодо порядку нарахування та виплати пенсій по інвалідності. Зміни торкнуться як механізму розрахунку, так і умов надання таких виплат.

Додамо, що 2025 року в Україні зміняться правила нарахування пенсій, і буде введено обмеження на їхній максимальний розмір. У результаті у деяких громадян пенсії можуть скоротитися в кілька разів.