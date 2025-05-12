На пенсию на 15 лет раньше: кто может выйти на отдых уже в 50-летнем возрасте

В Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако в некоторых случаях уйти на заслуженный отдых можно уже с 45. Такая возможность предусмотрена для тех, кто трудился во вредных или опасных условиях.

Related video

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Чтобы выйти на пенсию в 45 лет при работе во вредных условиях, необходимо иметь установленный страховой стаж. Женщины, трудившиеся на таких работах могут оформить льготную пенсию в 45 лет при наличии не менее 15 лет и 6 месяцев страхового стажа, из которых как минимум 7 лет и 6 месяцев должны приходиться на работу во вредных условиях.

В то же время, мужчины имеют такое право с 50 лет. Им нужно наработать не менее 20 лет и 6 месяцев стажа, где 10 лет работает во вредных условиях.

Однако для женщин и мужчин, работавших по списку № 2, есть более высокие условия стажа и возраста, чтобы выйти на пенсию. В частности:

украинкам нужно достичь 50 лет от 20 лет 6 месяцев стажа, где 10 лет — на работе;

украинцам нужно достичь 55 лет и наработать от 25 лет 6 месяцев, где 12 лет и 6 месяцев на работе.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.