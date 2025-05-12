На пенсію на 15 років раніше: хто може вийти на відпочинок уже в 50-річному віці

В Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років, проте в деяких випадках піти на заслужений відпочинок можна вже з 45. Така можливість передбачена для тих, хто працював у шкідливих або небезпечних умовах.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

Щоб вийти на пенсію в 45 років при роботі в шкідливих умовах, необхідно мати встановлений страховий стаж. Жінки, які працювали на таких роботах, можуть оформити пільгову пенсію в 45 років за наявності щонайменше 15 років та 6 місяців страхового стажу, з яких щонайменше 7 років та 6 місяців мають припадати на роботу в шкідливих умовах.

Водночас, чоловіки мають таке право з 50 років. Їм потрібно напрацювати щонайменше 20 років і 6 місяців стажу, де 10 років працює у шкідливих умовах.

Однак для жінок і чоловіків, які працювали за списком № 2, є вищі умови стажу та віку, щоб вийти на пенсію. Зокрема:

українкам потрібно досягти 50 років від 20 років 6 місяців стажу, де 10 років — на роботі;

українцям потрібно досягти 55 років і напрацювати від 25 років 6 місяців, де 12 років і 6 місяців на роботі.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.