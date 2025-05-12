Две пенсии сразу: кому в Украине положены двойные выплаты

В Украине большинство пенсионеров получают лишь одну пенсию, однако определённые категории граждан имеют право одновременно получать две пенсии или одну с значительной доплатой.

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Об этом говорится в эфире YouTube-канала "Народна думка".

При этом важно понимать: такие выплаты не начисляются автоматически — чтобы их оформить, необходимо лично подать заявление в соответствующие государственные учреждения.

"По законодательству Украины, в большинстве случаев, человек имеет право получать только одну пенсию – по возрасту, по инвалидности, или по потере кормильца. Но есть ряд случаев, и их достаточно немало, когда человек имеет право получить две пенсии сразу, вполне законно, на вполне законных основаниях", – говорится в сообщении.

Лица с инвалидностью, осуществляющие уход:

украинцы с инвалидностью могут получать две пенсии одновременно (или пенсию и надбавку), если они ухаживают за другим лицом с инвалидностью (включая ребенка с инвалидностью, взрослым лицом с инвалидностью с детства I группы, или одиноким лицом с инвалидностью любой группы), или находятся в декретном отпуске;

размер надбавки за уход может колебаться от 1280 до 6392 грн, в зависимости от группы инвалидности и подгруппы лица, за которым осуществляется уход. Для оформления необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда с пакетом документов.

Лица с инвалидностью с детства, а также дети с инвалидностью до 18 лет, имеют право одновременно получать государственную помощь и выплаты по случаю потери кормильца. Главное условие — человек с инвалидностью должен быть признан нетрудоспособным.

"Нетрудоспособными считаются муж, жена или отец/мать погибшего кормильца, если они имеют инвалидность или достигли 65 лет", — добавили в видео.

Особые условия для вдов военнослужащих: если умерший мужчина был военным, вдова с инвалидностью, брак с которой был официально зарегистрирован, может получать от 30% до 70% от зарплаты мужчины, но не менее 4722 грн.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".