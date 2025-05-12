Дві пенсії одразу: кому в Україні належать подвійні виплати

В Україні більшість пенсіонерів отримують лише одну пенсію, проте певні категорії громадян мають право одночасно отримувати дві пенсії або одну зі значною доплатою.

Related video

Про це йдеться в ефірі YouTube-каналу "Народна думка".

При цьому важливо розуміти: такі виплати не нараховуються автоматично — щоб їх оформити, необхідно особисто подати заяву до відповідних державних установ.

"За законодавством України, у більшості випадків, людина має право отримувати лише одну пенсію — за віком, по інвалідності, або по втраті годувальника. Але є низка випадків, і їх досить чимало, коли людина має право отримати дві пенсії одразу, цілком законно, на цілком законних підставах", — ідеться в повідомленні.

Особи з інвалідністю, які здійснюють догляд:

українці з інвалідністю можуть отримувати дві пенсії одночасно (або пенсію та надбавку), якщо вони доглядають за іншою особою з інвалідністю (включно з дитиною з інвалідністю, дорослою особою з інвалідністю з дитинства I групи, або одинокою особою з інвалідністю будь-якої групи), або перебувають у декретній відпустці;

розмір надбавки за догляд може коливатися від 1280 до 6392 грн, залежно від групи інвалідності та підгрупи особи, за якою здійснюється догляд. Для оформлення необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду з пакетом документів.

Особи з інвалідністю з дитинства, а також діти з інвалідністю до 18 років, мають право одночасно отримувати державну допомогу та виплати у зв'язку з втратою годувальника. Головна умова — людина з інвалідністю має бути визнана непрацездатною.

"Непрацездатними вважаються чоловік, дружина або батько/мати загиблого годувальника, якщо вони мають інвалідність або досягли 65 років", — додали у відео.

Особливі умови для вдів військовослужбовців: якщо чоловік, який помер, був військовим, вдова з інвалідністю, шлюб з якою був офіційно зареєстрований, може отримувати від 30% до 70% від зарплати чоловіка, але не менше ніж 4722 грн.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".