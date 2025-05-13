Военнообязанный или резервист теперь имеет право составить личное распоряжение на случай своей гибели, определив размер доли единовременной денежной помощи каждому из родных или близких. Фокус выяснил процесс и размер выплат.

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Кабинет Министров Украины утвердил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай своей гибели, плена или исчезновения без вести о выплате единовременного денежного пособия (ЕДП). Обеспечивать этот четкий механизм должно постановление №449. Юристы рассказали все, что известно о новых правилах выплат семье военнослужащего.

Выплаты после гибели военных: кто и сколько может получить по новым правилам

Защитник имеет право составить письменное распоряжение, в котором укажет, как и кому будет выплачена единовременная денежная помощь в случае его смерти, самостоятельно определив размер доли каждого получателя в процентах. Поэтому, согласно основным положениям нового постановления, чтобы обеспечить выплату денег своим родным, военный должен действовать по конкретному плану.

Решение о выплатах принимает воинская часть Фото: "24 Канал"

Составить личное распоряжение. Военнослужащий имеет право составить письменное личное распоряжение, в котором указывает лиц, которым в случае его гибели, попадания в плен или пропажи без вести будет выплачено единовременное денежное пособие.

Как добавила в комментарии Фокусу старший юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Татьяна Козян, в распоряжении следует указать доли выплаты для каждого лица в процентах.

Военнослужащий имеет право составить письменное личное распоряжение, в котором указывает лиц, которым в случае его гибели, попадания в плен или пропажи без вести будет выплачено единовременное денежное пособие

Заверение распоряжения — следующий пункт. Распоряжение должно быть подписано военнослужащим и заверено командиром воинской части или нотариусом.

Передача распоряжения

"Оригинал распоряжения передается командиру воинской части для хранения в личном деле. Если подпись заверена нотариусом, передача должна состояться в течение 10 дней с момента заверения", — отмечает Татьяна Козян.

Кроме единовременной выплаты в случае смерти защитника, есть еще одна категория средств, а именно те, что принадлежали военнослужащему, но не были получены им при жизни.

Речь идет о ряде выплат:

заработная плата, которую не выплатили военнослужащему на момент смерти;

одноразовые дополнительные выплаты, например, премии, надбавки или компенсации;

компенсация за неиспользованные дни отпусков.

Кроме единовременной выплаты в случае смерти защитника, есть еще одна категория средств

Решение о выплатах принимает воинская часть, где служил погибший. Если средства уже были зачислены на карточку защитника, они наследуются в соответствии с законодательством Украины.

Единовременное пособие может быть выплачено в трех вариантах, в зависимости от обстоятельств смерти военнослужащего.

Выплата в размере 500 прожиточных минимумов (1 460 000 грн) предусмотрена в таких ситуациях:

смерть наступила во время прохождения военной службы, но не связана с боевыми действиями;

смерть вызвана заболеванием, которое возникло из-за прохождения службы. Причинная связь должна быть подтверждена военно-врачебной комиссией (ВВК);

смерть наступила в течение года после увольнения, но ее причиной является травма или заболевание, связанные со службой.

Выплата 15 млн грн осуществляется в нескольких случаях Фото: ТСН

Единовременная денежная помощь при гибели военнослужащего в размере 750 прожиточных минимумов (2 190 000 грн) назначается, если:

смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы;

смерть вызвана заболеванием, связанным с исполнением обязанностей;

смерть произошла в течение года после увольнения, но причиной была служебная травма или заболевание.

Выплата фиксированной суммы в размере 15 млн грн осуществляется в случае:

гибели бойца на поле боя;

смерти вследствие ранения или заболевания, полученных в боевых действиях, что подтверждено справкой формы №5;

смерти от болезни, связанной с защитой Родины;

смерти в течение года после увольнения, если ее причина — боевое ранение, травма или заболевание.

Если средства уже были зачислены на карточку защитника, они наследуются в соответствии с законодательством Украины Фото: Pixabay

Имеет ли право военный изменить или отменить свое распоряжение

Военнослужащий имеет право в любое время отменить или изменить свое распоряжение. Новое распоряжение автоматически отменяет предыдущее. А отсутствие документа дает право разделить единовременную денежную помощь на равные доли между лицами, которые имеют на это право согласно законодательству, такими как жена (муж), дети, родители.

Этот порядок обеспечивает прозрачность и справедливость в выплатах единовременной денежной помощи, позволяя военнослужащим самостоятельно определять лиц, которые получат поддержку в случае трагических обстоятельств.

Военный омбудсмен должен защищать права бойцов, резервистов и членов их семей Фото: Соцсети

Кто защищает права военных в Украине и к кому обращаться в случае их нарушения

Как рассказал в комментарии Фокусу управляющий партнер Адвокатского объединения "Виннер партнерс", арбитражный управляющий Сергей Литвиненко, в Украине до сих пор нет военного омбудсмена, который бы защищал права бойцов, резервистов и членов их семей. И только сейчас, в мае 2025 года, введен проект № 13266 закона о таком институте.

"Эта инициатива является ответом на многочисленные обращения военных о нарушениях их прав и потребность в независимом механизме контроля за соблюдением прав человека в секторе безопасности и обороны. Проект предусматривает предоставление военному омбудсману широких полномочий, в частности, беспрепятственный доступ к воинским частям и объектам, право рассматривать жалобы военнослужащих и их семей, инициирование, проверок и расследований нарушений прав и т.д.", — говорит Сергей Литвиненко.

Важно

Какие выплаты получают военные после увольнения со службы в Украине

Однако эксперт отмечает, что для полноценного функционирования института необходимо закрепить его статус на законодательном уровне, обеспечить институциональную независимость и достаточное финансирование. Также важно определить четкий механизм назначения омбудсмена и его подчинения, чтобы избежать политического влияния на его деятельность.

"Наличие независимого органа, который будет оперативно реагировать на нарушения и способствовать их устранению, может повысить доверие военных к системе защиты их прав. Однако эффективность омбудсмена будет зависеть от его реальных полномочий, независимости и ресурсного обеспечения. Без этих составляющих существует риск, что институт станет формальным и не сможет влиять на системные проблемы в армии". — пояснил Литвиненко.