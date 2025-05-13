Деньги семьям погибших: могут ли военные сами решить, кому сколько должно платить государство
Военнообязанный или резервист теперь имеет право составить личное распоряжение на случай своей гибели, определив размер доли единовременной денежной помощи каждому из родных или близких. Фокус выяснил процесс и размер выплат.
Кабинет Министров Украины утвердил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай своей гибели, плена или исчезновения без вести о выплате единовременного денежного пособия (ЕДП). Обеспечивать этот четкий механизм должно постановление №449. Юристы рассказали все, что известно о новых правилах выплат семье военнослужащего.
Выплаты после гибели военных: кто и сколько может получить по новым правилам
Защитник имеет право составить письменное распоряжение, в котором укажет, как и кому будет выплачена единовременная денежная помощь в случае его смерти, самостоятельно определив размер доли каждого получателя в процентах. Поэтому, согласно основным положениям нового постановления, чтобы обеспечить выплату денег своим родным, военный должен действовать по конкретному плану.
- Составить личное распоряжение. Военнослужащий имеет право составить письменное личное распоряжение, в котором указывает лиц, которым в случае его гибели, попадания в плен или пропажи без вести будет выплачено единовременное денежное пособие.
Как добавила в комментарии Фокусу старший юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Татьяна Козян, в распоряжении следует указать доли выплаты для каждого лица в процентах.
Военнослужащий имеет право составить письменное личное распоряжение, в котором указывает лиц, которым в случае его гибели, попадания в плен или пропажи без вести будет выплачено единовременное денежное пособие
- Заверение распоряжения — следующий пункт. Распоряжение должно быть подписано военнослужащим и заверено командиром воинской части или нотариусом.
- Передача распоряжения
"Оригинал распоряжения передается командиру воинской части для хранения в личном деле. Если подпись заверена нотариусом, передача должна состояться в течение 10 дней с момента заверения", — отмечает Татьяна Козян.
Кроме единовременной выплаты в случае смерти защитника, есть еще одна категория средств, а именно те, что принадлежали военнослужащему, но не были получены им при жизни.
Речь идет о ряде выплат:
- заработная плата, которую не выплатили военнослужащему на момент смерти;
- одноразовые дополнительные выплаты, например, премии, надбавки или компенсации;
- компенсация за неиспользованные дни отпусков.
Кроме единовременной выплаты в случае смерти защитника, есть еще одна категория средств
Решение о выплатах принимает воинская часть, где служил погибший. Если средства уже были зачислены на карточку защитника, они наследуются в соответствии с законодательством Украины.
Единовременное пособие может быть выплачено в трех вариантах, в зависимости от обстоятельств смерти военнослужащего.
Выплата в размере 500 прожиточных минимумов (1 460 000 грн) предусмотрена в таких ситуациях:
- смерть наступила во время прохождения военной службы, но не связана с боевыми действиями;
- смерть вызвана заболеванием, которое возникло из-за прохождения службы. Причинная связь должна быть подтверждена военно-врачебной комиссией (ВВК);
- смерть наступила в течение года после увольнения, но ее причиной является травма или заболевание, связанные со службой.
Единовременная денежная помощь при гибели военнослужащего в размере 750 прожиточных минимумов (2 190 000 грн) назначается, если:
- смерть наступила при исполнении обязанностей военной службы;
- смерть вызвана заболеванием, связанным с исполнением обязанностей;
- смерть произошла в течение года после увольнения, но причиной была служебная травма или заболевание.
Выплата фиксированной суммы в размере 15 млн грн осуществляется в случае:
- гибели бойца на поле боя;
- смерти вследствие ранения или заболевания, полученных в боевых действиях, что подтверждено справкой формы №5;
- смерти от болезни, связанной с защитой Родины;
- смерти в течение года после увольнения, если ее причина — боевое ранение, травма или заболевание.
Имеет ли право военный изменить или отменить свое распоряжение
Военнослужащий имеет право в любое время отменить или изменить свое распоряжение. Новое распоряжение автоматически отменяет предыдущее. А отсутствие документа дает право разделить единовременную денежную помощь на равные доли между лицами, которые имеют на это право согласно законодательству, такими как жена (муж), дети, родители.
Этот порядок обеспечивает прозрачность и справедливость в выплатах единовременной денежной помощи, позволяя военнослужащим самостоятельно определять лиц, которые получат поддержку в случае трагических обстоятельств.
Кто защищает права военных в Украине и к кому обращаться в случае их нарушения
Как рассказал в комментарии Фокусу управляющий партнер Адвокатского объединения "Виннер партнерс", арбитражный управляющий Сергей Литвиненко, в Украине до сих пор нет военного омбудсмена, который бы защищал права бойцов, резервистов и членов их семей. И только сейчас, в мае 2025 года, введен проект № 13266 закона о таком институте.
"Эта инициатива является ответом на многочисленные обращения военных о нарушениях их прав и потребность в независимом механизме контроля за соблюдением прав человека в секторе безопасности и обороны. Проект предусматривает предоставление военному омбудсману широких полномочий, в частности, беспрепятственный доступ к воинским частям и объектам, право рассматривать жалобы военнослужащих и их семей, инициирование, проверок и расследований нарушений прав и т.д.", — говорит Сергей Литвиненко.Важно
Однако эксперт отмечает, что для полноценного функционирования института необходимо закрепить его статус на законодательном уровне, обеспечить институциональную независимость и достаточное финансирование. Также важно определить четкий механизм назначения омбудсмена и его подчинения, чтобы избежать политического влияния на его деятельность.
"Наличие независимого органа, который будет оперативно реагировать на нарушения и способствовать их устранению, может повысить доверие военных к системе защиты их прав. Однако эффективность омбудсмена будет зависеть от его реальных полномочий, независимости и ресурсного обеспечения. Без этих составляющих существует риск, что институт станет формальным и не сможет влиять на системные проблемы в армии". — пояснил Литвиненко.