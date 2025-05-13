Військовозобов'язаний або резервіст тепер має право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі, визначивши розмір частки одноразової грошової допомоги кожному з рідних чи близьких. Фокус з'ясував процес і розмір виплат.

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Кабінет Міністрів України затвердив порядок передавання військовослужбовцями особистих розпоряджень на випадок своєї загибелі, полону або зникнення безвісти про виплату одноразової грошової допомоги (ОГД). Забезпечувати цей чіткий механізм має постанова №449. Юристи розповіли все, що відомо про нові правила виплат родині військовослужбовця.

Виплати після загибелі військових: хто і скільки може отримати за новими правилами

Захисник має право скласти письмове розпорядження, в якому вкаже, як і кому буде виплачена одноразова грошова допомога в разі його смерті, самостійно визначивши розмір частки кожного одержувача у відсотках. Тож, згідно із основними положеннями нової постанови, щоби забезпечити виплачування грошей своїм рідним, військовий має діяти за конкретним планом.

Рішення про виплати ухвалює військова частина Фото: "24 Канал"

Скласти особисте розпорядження. Військовослужбовець має право скласти письмове особисте розпорядження, в якому зазначає осіб, яким у разі його загибелі, потрапляння в полон або зникнення безвісти буде виплачено одноразову грошову допомогу.

Як додала у коментарі Фокусу старша юристка практики військового права ЮК “Приходько та партнери“ Тетяна Козян, у розпорядженні слід вказати частки виплати для кожної особи у відсотках.

Військовослужбовець має право скласти письмове особисте розпорядження, в якому зазначає осіб, яким у разі його загибелі, потрапляння в полон або зникнення безвісти буде виплачено одноразову грошову допомогу

Засвідчення розпорядження - наступний пункт. Розпорядження має бути підписане військовослужбовцем та засвідчене командиром військової частини або нотаріусом.

Передавання розпорядження

“Оригінал розпорядження передається командиру військової частини для зберігання в особовій справі. Якщо підпис засвідчено нотаріусом, передача повинна відбутися протягом 10 днів з моменту засвідчення”, - зауважує Тетяна Козян.

Крім одноразової виплати в разі смерті захисника, є ще одна категорія коштів, а саме ті, що належали військовослужбовцю, але не були отримані ним за життя.

Йдеться про низку виплат:

заробітна плата, яку не виплатили військовослужбовцю на момент смерті;

одноразові додаткові виплати, наприклад, премії, надбавки або компенсації;

компенсація за невикористані дні відпусток.

Крім одноразової виплати в разі смерті захисника, є ще одна категорія коштів

Рішення про виплати ухвалює військова частина, де служив загиблий. Якщо кошти вже були зараховані на картку захисника, вони успадковуються відповідно до законодавства України.

Одноразова допомога може бути виплачена в трьох варіантах, залежно від обставин смерті військовослужбовця.

Виплата в розмірі 500 прожиткових мінімумів (1 460 000 грн) передбачена в таких ситуаціях:

смерть настала під час проходження військової служби, але не пов'язана з бойовими діями;

смерть спричинена захворюванням, яке виникло через проходження служби. Причинний зв'язок має бути підтверджений військово-лікарською комісією (ВЛК);

смерть настала протягом року після звільнення, але її причиною є травма або захворювання, пов'язані зі службою.

Виплата 15 млн грн здійснюється в декількох випадках Фото: ТСН

Одноразова грошова допомога при загибелі військовослужбовця у розмірі 750 прожиткових мінімумів (2 190 000 грн) призначається, якщо:

смерть настала під час виконання обов'язків військової служби;

смерть спричинена захворюванням, пов'язаним із виконанням обов'язків;

смерть сталася протягом року після звільнення, але причиною була службова травма або захворювання.

Виплата фіксованої суми в розмірі 15 млн грн здійснюється в разі:

загибелі бійця на полі бою;

смерті внаслідок поранення або захворювання, отриманих у бойових діях, що підтверджено довідкою форми №5;

смерті від хвороби, пов'язаної із захистом Батьківщини;

смерті протягом року після звільнення, якщо її причина — бойове поранення, травма або захворювання.

Якщо кошти вже були зараховані на картку захисника, вони успадковуються відповідно до законодавства України Фото: Pixabay

Чи має право військовий змінити або скасувати своє розпорядження

Військовослужбовець має право у будь-який час скасувати або змінити своє розпорядження. Нове розпорядження автоматично скасовує попереднє. А відсутність документу дає право розділити одноразову грошову допомогу на рівні частки між особами, які мають на це право згідно з законодавством, такими як дружина (чоловік), діти, батьки.

Цей порядок забезпечує прозорість та справедливість у виплатах одноразової грошової допомоги, дозволяючи військовослужбовцям самостійно визначати осіб, які отримають підтримку у разі трагічних обставин.

Військовий омбудсмен має захищати права бійців, резервістів та членів їхніх родин Фото: Соцмережi

Хто захищає права військових в Україні і до кого звертатися у разі їхнього порушення

Як розповів у коментарі Фокусу керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Віннер партнерс”, арбітражний керуючий Сергій Литвиненко, в Україні досі немає військового омбудсмена, який би захищав права бійців, резервістів та членів їхніх родин. І лише зараз, у травні 2025 року, запроваджено проєкт № 13266 закону про таку інституцію.

“Ця ініціатива є відповіддю на численні звернення військових щодо порушень їхніх прав та потребу в незалежному механізмі контролю за дотриманням прав людини в секторі безпеки та оборони. Проєкт передбачає надання військовому омбудсману широких повноважень, зокрема, безперешкодний доступ до військових частин та об'єктів, право розглядати скарги військовослужбовців та їхніх родин, ініціювання, перевірок та розслідувань порушень прав тощо”, - каже Сергій Литвиненко.

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Однак експерт наголошує, що для повноцінного функціонування інституції необхідно закріпити її статус на законодавчому рівні, забезпечити інституційну незалежність та достатнє фінансування. Також важливо визначити чіткий механізм призначення омбудсмана та його підпорядкування, щоб уникнути політичного впливу на його діяльність.

“Наявність незалежного органу, який оперативно реагуватиме на порушення та сприятиме їх усуненню, може підвищити довіру військових до системи захисту їхніх прав. Проте ефективність омбудсмена залежатиме від його реальних повноважень, незалежності та ресурсного забезпечення. Без цих складових існує ризик, що інституція стане формальною та не зможе впливати на системні проблеми в армії”. - пояснив Литвиненко.