Цифра удивит: на какую пенсию можно рассчитывать с зарплатой 10 тыс. грн

Мужчины и женщины с зарплатой 10 000 гривен имеют право выйти на пенсию с 60 лет, но размер выплат будет ниже среднего. В 2025 году возраст выхода на пенсию по-прежнему составляет 60 лет.

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Об этом сообщает ПФУ.

Это смогут сделать люди, достигшие:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет – стаж 15-22 лет.

Для расчета размера пенсии Пенсионный фонд Украины разработал специальный калькулятор. Согласно его данным, при зарплате в 10 000 гривен размер пенсии для мужчин и женщин на общих условиях будет отличаться.

Для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 3 600 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 4 130 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 4 550 гривен.

Для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 3 930 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 4 470 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 4 920 гривен.

Размер пенсии будет отличаться в зависимости от профессии — например, у судьи, предпринимателя, военного, госслужащего или шахтера он будет разным. Чтобы рассчитать пенсию точнее, можно воспользоваться формулой Пенсионного фонда Украины:

пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается следующим образом: общее количество лет стажа умножается на оценочный показатель одного года (обычно это 0,01) и делится на 12. Таким образом, стаж в годах нужно умножить на 0,01.

Напомним, в 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на разнообразную поддержку, которая будет включать международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы. Это позволит улучшить их финансовое положение в условиях экономических трудностей.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.