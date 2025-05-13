Цифра удивит: на какую пенсию можно рассчитывать с зарплатой 10 тыс. грн
Мужчины и женщины с зарплатой 10 000 гривен имеют право выйти на пенсию с 60 лет, но размер выплат будет ниже среднего. В 2025 году возраст выхода на пенсию по-прежнему составляет 60 лет.
Об этом сообщает ПФУ.
Это смогут сделать люди, достигшие:
- 60 лет – стаж не менее 32 лет;
- 63 лет – стаж 22-32 лет;
- 65 лет – стаж 15-22 лет.
Для расчета размера пенсии Пенсионный фонд Украины разработал специальный калькулятор. Согласно его данным, при зарплате в 10 000 гривен размер пенсии для мужчин и женщин на общих условиях будет отличаться.
Для мужчины:
- при условии выхода на пенсию в 60 лет – 3 600 гривен;
- при условии выхода на пенсию в 63 года – 4 130 гривен;
- при условии выхода на пенсию в 65 лет – 4 550 гривен.
Для женщины:
- при условии выхода на пенсию в 60 лет – 3 930 гривен;
- при условии выхода на пенсию в 63 года – 4 470 гривен;
- при условии выхода на пенсию в 65 лет – 4 920 гривен.
Размер пенсии будет отличаться в зависимости от профессии — например, у судьи, предпринимателя, военного, госслужащего или шахтера он будет разным. Чтобы рассчитать пенсию точнее, можно воспользоваться формулой Пенсионного фонда Украины:
- пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа.
Коэффициент страхового стажа рассчитывается следующим образом: общее количество лет стажа умножается на оценочный показатель одного года (обычно это 0,01) и делится на 12. Таким образом, стаж в годах нужно умножить на 0,01.
Напомним, в 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на разнообразную поддержку, которая будет включать международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы. Это позволит улучшить их финансовое положение в условиях экономических трудностей.
Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.