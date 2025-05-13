Цифра здивує: на яку пенсію можна розраховувати із зарплатою 10 тис. грн

Чоловіки і жінки із зарплатою 10 000 гривень мають право вийти на пенсію з 60 років, але розмір виплат буде нижчим за середній. У 2025 році вік виходу на пенсію, як і раніше, становить 60 років.

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Про це повідомляє ПФУ.

Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років — стаж не менше 32 років;

63 роки — стаж 22-32 роки;

65 років — стаж 15-22 років.

Для розрахунку розміру пенсії Пенсійний фонд України розробив спеціальний калькулятор. Згідно з його даними, за зарплати в 10 000 гривень розмір пенсії для чоловіків і жінок на загальних умовах відрізнятиметься.

Для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 3 600 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 4 130 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 4 550 гривень.

Для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 3 930 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 4 470 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 4 920 гривень.

Розмір пенсії відрізнятиметься залежно від професії — наприклад, у судді, підприємця, військового, держслужбовця або шахтаря він буде різним. Щоб розрахувати пенсію точніше, можна скористатися формулою Пенсійного фонду України:

пенсія = заробітна плата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу розраховується так: загальна кількість років стажу множиться на оціночний показник одного року (зазвичай це 0,01) і ділиться на 12. Таким чином, стаж у роках потрібно помножити на 0,01.

Нагадаємо, 2025 року українські пенсіонери можуть розраховувати на різноманітну підтримку, яка включатиме міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги. Це дасть змогу поліпшити їхнє фінансове становище в умовах економічних труднощів.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, які найбільше постраждали від військових дій.