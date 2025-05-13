Пенсия в Украине: какими будут выплаты, если человек работал за границей

Украинцы, которые работали за границей, теперь могут рассчитывать на зачисление этого трудового стажа при оформлении пенсии. Это значит, что даже без официальных соглашений между странами такой стаж будет учтён — главное, предоставить подтверждающие документы.

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Об этом говорится в материале издания "Радио Трек".

Стаж, полученный за рубежом, позволяет человеку претендовать на пенсию в 60, 63 или 65 лет — в зависимости от общего количества лет работы. Однако размер самой пенсии будет зависеть исключительно от взносов, которые были уплачены в Пенсионный фонд Украины. То есть, учитываются только те годы, когда человек платил пенсионные взносы именно в Украине, и это правило действует до 1 января 2024 года.

Есть и важные исключения. Так, не засчитывается трудовой стаж, полученный в России после 2014 года. Также не признается работа в структурах так называемых "властей" на временно оккупированных территориях, начиная с 19 февраля 2014 года.

Отметим, Фокус писал о минимальных пенсиях в 2025 году, установленных в законе о государственном бюджете. Согласно решению нардепов, минимальные выплаты для неработающих пенсионеров — 2 725 грн (независимо от стажа), для граждан в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж — 3 370 грн, до 70 лет — 2 980 грн, от 70 до 80 лет — 3 240 грн.

Тем временем в феврале 2025 года медиа "РБК-Украина" рассказало детали индексации пенсий в Украине, которая началась в марте. Размер индексации зависит от размера инфляции и возможен рост на 10%. При расчетах правительство ориентировалось на показатель средней заработной платы (от 13,5 до 17,4 тыс. грн), установленный ПФУ, и инфляцию в 12%.