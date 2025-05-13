Пенсія в Україні: якими будуть виплати, якщо людина працювала за кордоном

Українці, які працювали за кордоном, тепер можуть розраховувати на зарахування цього трудового стажу під час оформлення пенсії. Це означає, що навіть без офіційних угод між країнами такий стаж буде враховано — головне, надати підтверджувальні документи.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Радіо Трек".

Стаж, отриманий за кордоном, дає змогу людині претендувати на пенсію в 60, 63 або 65 років — залежно від загальної кількості років роботи. Однак розмір самої пенсії залежатиме виключно від внесків, які були сплачені до Пенсійного фонду України. Тобто, враховуються лише ті роки, коли людина сплачувала пенсійні внески саме в Україні, і це правило діє до 1 січня 2024 року.

Є й важливі винятки. Так, не зараховується трудовий стаж, отриманий у Росії після 2014 року. Також не визнається робота в структурах так званої "влади" на тимчасово окупованих територіях, починаючи з 19 лютого 2014 року.

Зазначимо, Фокус писав про мінімальні пенсії у 2025 році, встановлені в законі про державний бюджет. Згідно з рішенням нардепів, мінімальні виплати для непрацюючих пенсіонерів — 2 725 грн (незалежно від стажу), для громадян у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж — 3 370 грн, до 70 років — 2 980 грн, від 70 до 80 років — 3 240 грн.

Тим часом у лютому 2025 року медіа "РБК-Україна" розповіло деталі індексації пенсій в Україні, яка розпочалася в березні. Розмір індексації залежить від розміру інфляції і можливе зростання на 10%. Під час розрахунків уряд орієнтувався на показник середньої заробітної плати (від 13,5 до 17,4 тис. грн), встановлений ПФУ, та інфляцію в 12%.