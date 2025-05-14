Киевлян предупредили, что летом не будет газа и горячей воды: появилась реакция КГГА

Эксперт Олег Попенко заявил, что столичная власть экономит, прикрываясь ремонтными работами. Нардеп Алексей Кучеренко успокоил, что горячая вода будет, но озвучил вопрос к КГГА, что было модернизировано за 11 лет.

Related video

Председатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко предупредил, что летом не будет горячей воды, 14 мая в эфире "Новини.LIVE".

Комментарий Олега Попенко — с 1:23:17

"Не ждите, киевляне, газ, не ждите горячей воды. Ее не будет и здесь не будет в принципе. Это потому, что "Киевтеплоэнерго" не хочет тратить газ, не хочет за него платить. Потому что им, скажем честно, плевать на киевлян. Ну, действительно, оно немножко, может, и не выгодно им — сжигать газ и подавать горячую воду в многоэтажки", — сказал он.

Эксперт пояснил, что зимой производится отопление, поэтому горячая вода — это дополнительный продукт за "копейки". Летом же отопления нет, поэтому на горячую воду необходимо "сжигать огромную кучу газа", и это — недешево.

"Понимая определенную неплатежеспособность киевлян, "Киевтеплоэнерго" и "Евро-Реконструкция" уже давно вели практику летом не поставлять горячую воду, прикрываясь различными ремонтными работами там, какими-то еще. А по факту это — направленная политика местной власти", — заявил Попенко.

Народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Новости.LIVE" призвал не распространять панику, заверив, что горячая вода летом будет. Он признал, что проблемы с газовым балансом есть: из-за манипуляций "Нафтогаза" с данными нужно будет закачивать и импортировать газ. Однако парламентарий успокоил, что населения эти проблемы не коснутся.

Комментарий Алексея Кучеренко — с 8:06

"Если какие-то проблемы с давлением газа, с балансом и так далее, — то ограничивают промышленность и где-то там энергетику", — пояснил он.

В то же время Кучеренко подчеркнул, что главный вопрос — что было сделано за 11 лет сделано для модернизации тепло- и водоснабжения. Он обвинил киевскую власть в бездействии, объяснив, что за более чем десятилетие не происходило никаких изменений, а деньги тратят на солнечные панели.

Что говорят в КГГА

В КГГА со ссылкой на "Киевтеплоэнерго" опровергли информацию о том, что летом в Киеве не будет горячей войны. Жителей столицы заверили, что поставки будут происходить в штатном режиме.

"Временное отсутствие горячей воды может быть связано только с аварийными ситуациями или с плановыми гидравлическими испытаниями. Обычно аварийные ситуации "Киевтеплоэнерго" ликвидирует в течение суток, после чего сразу восстанавливает услугу. Регламентные работы по тестированию тепловых сетей и подготовки их к работе зимой занимают около 2 недель. Возможны корректировки сроков для устранения выявленных повреждений", — добавила пресс-служба.

В эфире телеканала "Киев" советник заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная уточнила, что упомянутые 2-недельные профилактические работы — это целый комплекс работ, связанных с тестированием. Для них необходимо выключать горячую воду. Сроки проведения этих работ могут продлеваться, если специалисты обнаруживают повреждения.

Напомним, Фокус разобрался, при каких условиях украинцы получили право не платить за коммунальные услуги.

В НБУ сообщили, что за год цены в Украине выросли на 15%. В Нацбанке объяснили, с чем было связано такое подорожание.