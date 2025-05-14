Киян попередили, що влітку не буде газу й гарячої води: з'явилась реакція КМДА

Експерт Олег Попенко заявив, що столична влада заощаджує, прикриваючись ремонтними роботами. Нардеп Олексій Кучеренко заспокоїв, що гаряча вода буде, але озвучив запитання до КМДА, що було модернізовано за 11 років.

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Голова ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко попередив, що влітку не буде гарячої води, 14 травня в ефірі "Новини.LIVE".

Коментар Олега Попенка — з 1:23:17

"Не чекайте, кияни, газ, не чекайте гарячої води. Її не буде і тут не буде в принципі. Це тому, що "Київтеплоенерго" не хоче витрачати газ, не хоче за нього сплачувати. Тому що їм, скажімо чесно, плювати на киян. Ну, дійсно, воно трошки, може, і не вигідно їм — спалювати газ і подавати гарячу воду в багатоповерхівки", — сказав він.

Експерт пояснив, що взимку виробляється опалення, тому гаряча вода — це додатковий продукт за "копійки". Влітку ж опалення немає, тому на гарячу воду необхідно "спалювати величезну купу газу", і це — недешево.

"Розуміючи певну неплатоспроможність киян, "Київтеплоенерго" і "Євро-Реконструкція" вже давно вели практику влітку не постачати гарячу воду, прикриваючись різними ремонтними роботами там, якимись ще. А по факту це — направлена політика місцевої влади", — заявив Попенко.

Народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі "Новини.LIVE" закликав не поширювати паніку, запевнивши, що гаряча вода влітку буде. Він визнав, що проблеми з газовим балансом є: через маніпуляції "Нафтогазу" з даними потрібно буде закачувати й імпортувати газ. Однак парламентар заспокоїв, що населення ці проблеми не торкнуться.

Коментар Олексія Кучеренка — з 8:06

"Якщо якісь проблеми з тиском газу, з балансом і так далі, — то обмежують промисловість і десь там енергетику", — пояснив він.

Водночас Кучеренко підкреслив, що головне питання — що було зроблено за 11 років зроблено для модернізації тепло- та водопостачання. Він звинуватив київську владу у бездіяльності, пояснивши, що за понад десятиліття не відбувалося жодних змін, а гроші витрачають на сонячні панелі.

Що кажуть у КМДА

У КМДА з посиланням на "Київтеплоенерго" спростували інформацію про те, що влітку у Києві не буде гарячої війни. Мешканців столиці запевнили, що постачання відбуватиметься у штатному режимі.

"Тимчасова відсутність гарячої води може бути пов’язана лише з аварійними ситуаціями або з плановими гідравлічними випробуваннями. Зазвичай аварійні ситуації "Київтеплоенерго" ліквідовує впродовж доби, після чого одразу відновлює послугу. Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку займають близько 2 тижнів. Можливі коригування термінів для усунення виявлених пошкоджень", — додала пресслужба.

В ефірі телеканалу "Київ" радниця заступника голови КМДА Юлія Грамотна уточнила, що згадані 2-тижневі профілактичні роботи — це цілий комплекс робіт, пов’язаних з тестуванням. Для них необхідно вимикати гарячу воду. Терміни проведення цих робіт можуть подовжуватись, якщо фахівці виявляють пошкодження.

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