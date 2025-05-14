Пенсии пересчитают задним числом: кого ожидает доплата сразу за месяцы

С 1 июня будет произведён перерасчёт пенсий для отдельных категорий работающих пенсионеров. Изменения коснутся тех, у кого по состоянию на 1 апреля прошло как минимум 24 месяца с момента предыдущего перерасчёта или назначения пенсии.

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Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет осуществлен 1 апреля 2025 года.

Однако сам перерасчет пройдет после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступит информация об уплате единого взноса за первый квартал 2025 года. Отчетность должна быть подана до 10 мая.

Ожидается, что в июне пенсионеры, подпадающие под перерасчёт, получат увеличенные выплаты, а также доплаты за прошедшие месяцы, начиная с 1 апреля. Перерасчёт будет произведён автоматически с 1 апреля для тех пенсионеров, которые после назначения или предыдущего пересмотра пенсии продолжали трудовую деятельность и к 1 марта 2025 года накопили 24 месяца страхового стажа. Также перерасчёт получат те, у кого стаж меньше 24 месяцев, но с момента назначения или последнего пересчёта пенсии прошло два года.

В Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Сейчас почти каждый четвертый пенсионер продолжает работать – 2,8 млн украинцев. Средняя выплата у работающих пенсионеров – около 6257 грн. Для сравнения: средняя пенсия по стране – 5851 грн, или 141$.

Напомним, в 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на разнообразную поддержку, которая будет включать международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы. Это позволит улучшить их финансовое положение в условиях экономических трудностей.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.