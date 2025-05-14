Пенсії перерахують заднім числом: на кого чекає доплата відразу за місяці

З 1 червня буде проведено перерахунок пенсій для окремих категорій працюючих пенсіонерів. Зміни торкнуться тих, у кого станом на 1 квітня минуло щонайменше 24 місяці з моменту попереднього перерахунку або призначення пенсії.

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Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам буде здійснено 1 квітня 2025 року.

Однак сам перерахунок відбудеться після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійде інформація про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року. Звітність має бути подана до 10 травня.

Очікується, що в червні пенсіонери, які підпадають під перерахунок, отримають збільшені виплати, а також доплати за минулі місяці, починаючи з 1 квітня. Перерахунок буде проведено автоматично з 1 квітня для тих пенсіонерів, які після призначення або попереднього перегляду пенсії продовжували трудову діяльність і до 1 березня 2025 року накопичили 24 місяці страхового стажу. Також перерахунок отримають ті, у кого стаж менше ніж 24 місяці, але з моменту призначення або останнього перерахунку пенсії минуло два роки.

В Україні 10,34 млн пенсіонерів отримують виплати від держави. Наразі майже кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати — 2,8 млн українців. Середня виплата у працюючих пенсіонерів — близько 6257 грн. Для порівняння: середня пенсія по країні — 5851 грн, або 141$.

Нагадаємо, 2025 року українські пенсіонери можуть розраховувати на різноманітну підтримку, яка включатиме міжнародну гуманітарну допомогу, соціальні надбавки та пільги. Це дасть змогу поліпшити їхнє фінансове становище в умовах економічних труднощів.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, які найбільше постраждали від військових дій.