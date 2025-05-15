Индексация пенсии: как узнать размер своих выплат после перерасчета

С 1 марта 2025 года Пенсионный фонд Украины произвел перерасчет пенсионных выплат. Индексация предусматривала корректировку пенсий и страховых выплат, а также дополнительные меры по усилению социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения в 2025 году.

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Об этом сообщает ПФУ.

Узнать размер проиндексированной пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

нажать "Вход";

авторизоваться любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID или с помощью "Дія.Підпис";

нажать "Войти";

в левом боковом меню найти раздел "Моя пенсия".

Именно там можно ознакомиться с размером перечисленной с 1 марта пенсии. В этом году они увеличились на 11,5%.

Для удобства можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд".

Индексация пенсия в 2025 году — что известно

Какие пенсии и страховые выплаты были проиндексированы с 1 марта:

Пенсии лицам, уволенным с военной службы и членам их семей (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы).

Пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленной реабилитированным борцам за независимость Украины в XX в.

Пенсии государственных служащих, работников органов местного самоуправления, научных работников.

Пенсии для лиц, которым такая пенсия была назначена по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" до 31 декабря 2024 г.

Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Также предусмотрены предусмотрены дополнительные гарантии минимальных пенсионных выплат для:

неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;

пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;

пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 613 грн;

пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, — минимальная пенсионная выплата исчисляется в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 323 грн;

пенсионеров, в возрасте от 75 до 80 г. при наличии страхового стажа не менее 25 г. у мужчин и не менее 20 г. у женщин — не менее 3 613 грн;

у других категорий пенсионеров, которые не работают — не ниже 3 038 грн.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.