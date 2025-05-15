Индексация пенсии: как узнать размер своих выплат после перерасчета
С 1 марта 2025 года Пенсионный фонд Украины произвел перерасчет пенсионных выплат. Индексация предусматривала корректировку пенсий и страховых выплат, а также дополнительные меры по усилению социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения в 2025 году.
Об этом сообщает ПФУ.
Узнать размер проиндексированной пенсии можно через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
- зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- нажать "Вход";
- авторизоваться любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID или с помощью "Дія.Підпис";
- нажать "Войти";
- в левом боковом меню найти раздел "Моя пенсия".
Именно там можно ознакомиться с размером перечисленной с 1 марта пенсии. В этом году они увеличились на 11,5%.
Для удобства можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд".
Индексация пенсия в 2025 году — что известно
Какие пенсии и страховые выплаты были проиндексированы с 1 марта:
- Пенсии лицам, уволенным с военной службы и членам их семей (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы).
- Пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.
- Пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленной реабилитированным борцам за независимость Украины в XX в.
- Пенсии государственных служащих, работников органов местного самоуправления, научных работников.
- Пенсии для лиц, которым такая пенсия была назначена по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" до 31 декабря 2024 г.
- Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Также предусмотрены предусмотрены дополнительные гарантии минимальных пенсионных выплат для:
- неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;
- пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;
- пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 613 грн;
- пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, — минимальная пенсионная выплата исчисляется в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 323 грн;
- пенсионеров, в возрасте от 75 до 80 г. при наличии страхового стажа не менее 25 г. у мужчин и не менее 20 г. у женщин — не менее 3 613 грн;
- у других категорий пенсионеров, которые не работают — не ниже 3 038 грн.
Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.