Індексація пенсії: як дізнатися розмір своїх виплат після перерахунку

З 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України здійснив перерахунок пенсійних виплат. Індексація передбачала коригування пенсій і страхових виплат, а також додаткові заходи щодо посилення соціальної підтримки найуразливіших категорій населення у 2025 році.

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Про це повідомляє ПФУ.

Дізнатися розмір проіндексованої пенсії можна через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Покрокова інструкція має такий вигляд:

зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

натиснути "Вхід";

авторизуватися будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID або за допомогою "Дія.Підпис";

натиснути "Увійти";

у лівому бічному меню знайти розділ "Моя пенсія".

Саме там можна ознайомитися з розміром перерахованої з 1 березня пенсії. Цього року вони збільшилися на 11,5%.

Для зручності можна скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".

Індексація пенсія у 2025 році — що відомо

Які пенсії та страхові виплати було проіндексовано з 1 березня:

Пенсії особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей (крім осіб із числа військовослужбовців строкової служби).

Пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX ст.

Пенсії державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників.

Пенсії для осіб, яким така пенсія була призначена згідно із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до 31 грудня 2024 р.

Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Також передбачено передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для:

непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 758 грн;

пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які мають страховий стаж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок — не нижче 3 758 грн;

пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 613 грн;

пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менший за 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, — мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі, пропорційному набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 323 грн;

пенсіонерів, віком від 75 до 80 р. за наявності страхового стажу не менше 25 р. у чоловіків і не менше 20 р. у жінок — не менше 3 613 грн;

в інших категорій пенсіонерів, які не працюють — не нижче 3 038 грн.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.