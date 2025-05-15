Індексація пенсії: як дізнатися розмір своїх виплат після перерахунку
З 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України здійснив перерахунок пенсійних виплат. Індексація передбачала коригування пенсій і страхових виплат, а також додаткові заходи щодо посилення соціальної підтримки найуразливіших категорій населення у 2025 році.
Про це повідомляє ПФУ.
Дізнатися розмір проіндексованої пенсії можна через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Покрокова інструкція має такий вигляд:
- зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- натиснути "Вхід";
- авторизуватися будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID або за допомогою "Дія.Підпис";
- натиснути "Увійти";
- у лівому бічному меню знайти розділ "Моя пенсія".
Саме там можна ознайомитися з розміром перерахованої з 1 березня пенсії. Цього року вони збільшилися на 11,5%.
Для зручності можна скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".
Індексація пенсія у 2025 році — що відомо
Які пенсії та страхові виплати було проіндексовано з 1 березня:
- Пенсії особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей (крім осіб із числа військовослужбовців строкової служби).
- Пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- Пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX ст.
- Пенсії державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників.
- Пенсії для осіб, яким така пенсія була призначена згідно із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до 31 грудня 2024 р.
- Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
Також передбачено передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для:
- непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 758 грн;
- пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які мають страховий стаж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок — не нижче 3 758 грн;
- пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 613 грн;
- пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менший за 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, — мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі, пропорційному набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 323 грн;
- пенсіонерів, віком від 75 до 80 р. за наявності страхового стажу не менше 25 р. у чоловіків і не менше 20 р. у жінок — не менше 3 613 грн;
- в інших категорій пенсіонерів, які не працюють — не нижче 3 038 грн.
Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.