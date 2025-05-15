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Економіка

Індексація пенсії: як дізнатися розмір своїх виплат після перерахунку

пенсія
Фото: Getty Images | Індексація пенсії

З 1 березня 2025 року Пенсійний фонд України здійснив перерахунок пенсійних виплат. Індексація передбачала коригування пенсій і страхових виплат, а також додаткові заходи щодо посилення соціальної підтримки найуразливіших категорій населення у 2025 році.

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Про це повідомляє ПФУ.

Дізнатися розмір проіндексованої пенсії можна через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Покрокова інструкція має такий вигляд:

  • зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • натиснути "Вхід";
  • авторизуватися будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID або за допомогою "Дія.Підпис";
  • натиснути "Увійти";
  • у лівому бічному меню знайти розділ "Моя пенсія".

Саме там можна ознайомитися з розміром перерахованої з 1 березня пенсії. Цього року вони збільшилися на 11,5%.

Для зручності можна скористатися мобільним додатком "Пенсійний фонд".

Індексація пенсія у 2025 році — що відомо

Які пенсії та страхові виплати було проіндексовано з 1 березня:

  • Пенсії особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей (крім осіб із числа військовослужбовців строкової служби).
  • Пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  • Пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX ст.
  • Пенсії державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників.
  • Пенсії для осіб, яким така пенсія була призначена згідно із Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до 31 грудня 2024 р.
  • Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Також передбачено передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для:

  • непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років і мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 758 грн;
  • пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і які мають страховий стаж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок — не нижче 3 758 грн;
  • пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — не нижче 3 613 грн;
  • пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менший за 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, — мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі, пропорційному набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 323 грн;
  • пенсіонерів, віком від 75 до 80 р. за наявності страхового стажу не менше 25 р. у чоловіків і не менше 20 р. у жінок — не менше 3 613 грн;
  • в інших категорій пенсіонерів, які не працюють — не нижче 3 038 грн.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.