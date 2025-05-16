Как выйти на пенсию без стажа и сколько можно получать: детали

Если к 60 годам человек не успел накопить необходимый трудовой стаж, он может продолжить работать до 65 лет. Если же и к этому возрасту стажа всё ещё недостаточно или он вовсе отсутствует, предусмотрены специальные государственные выплаты. Тем, кто пока не имеет права на пенсию из-за нехватки стажа, остаётся дождаться возраста, к которому стаж станет достаточным.

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Об этом сообщает ПФУ.

На данный момент действуют следующие правила выхода на пенсию:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Если после достижения 65 лет у человека нет необходимого страхового стажа либо он вовсе не работал, он может рассчитывать на получение социальной пенсии. Государственная помощь предоставляется тем, чей страховой стаж составляет менее 15 лет. В этом случае социальную пенсию можно оформить при условии, что совокупный доход семьи позволяет это сделать. В 2025 году ее размер составляет 2 361 гривну — это прожиточный минимум для граждан, утративших трудоспособность.

Чтобы оформить социальную пенсию, необходимо обратиться в исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета. Заявление можно подать, отправив необходимые документы заказным письмом по почте либо по электронной почте. Необходимые документы:

заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

паспорт гражданина Украины;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

справка об имеющемся страховом стаже, выдана органами ПФУ;

декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;

копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);

информация о составе семьи лица, которая обратилась за назначением временной помощи.

Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.