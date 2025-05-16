Як вийти на пенсію без стажу і скільки можна отримувати: деталі

Якщо до 60 років людина не встигла накопичити необхідний трудовий стаж, вона може продовжити працювати до 65 років. Якщо ж і до цього віку стажу все ще недостатньо або він зовсім відсутній, передбачені спеціальні державні виплати. Тим, хто поки не має права на пенсію через брак стажу, залишається дочекатися віку, до якого стаж стане достатнім.

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Про це повідомляє ПФУ.

Наразі діють такі правила виходу на пенсію:

60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки — за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років — за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Якщо після досягнення 65 років у людини немає необхідного страхового стажу або вона зовсім не працювала, вона може розраховувати на отримання соціальної пенсії. Державна допомога надається тим, чий страховий стаж становить менше 15 років. У цьому випадку соціальну пенсію можна оформити за умови, що сукупний дохід сім'ї дозволяє це зробити. У 2025 році її розмір становить 2 361 гривню — це прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність.

Щоб оформити соціальну пенсію, необхідно звернутися до виконавчого органу сільської, селищної або міської ради. Заяву можна подати, надіславши необхідні документи рекомендованим листом поштою або електронною поштою. Необхідні документи:

заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

паспорт громадянина України;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідка про наявний страховий стаж, видана органами ПФУ;

декларація про доходи та майновий стан за останні 6 місяців;

копія рішення про призначення опікуна (для особи, яка визнана недієздатною);

інформація про склад сім'ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Розгляд заяви на отримання соціальної пенсії відбувається протягом 30 днів.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.

Також повідомлялося, що жителі України, які отримують соціальні виплати та пенсії до 3000 гривень, мають можливість отримати додаткову фінансову підтримку. ООН надає щомісячні доплати в дев'яти регіонах, які найбільше постраждали від військових дій.