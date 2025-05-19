Пенсия в Украине: будет ли разница между выплатами мужчины и женщины с одинаковым стажем и возрастом

Рассчитывая размер пенсии в Украине, необходимо учитывать такие факторы, как страховой стаж, уровень заработной платы и возраст выхода на заслуженный отдых. Но есть еще один немаловажный аспект — пол пенсионера.

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Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Будет ли существенно различаться размер пенсии у мужчины и женщины, которые в 2025 году выйдут на пенсию, имея одинаковый возраст, стаж работы и уровень зарплаты? В источните рассмотрели пример: в 2025 году мужчине исполняется 60 лет.

Он планирует уйти на пенсию с 35 годами трудового стажа и средней зарплатой в 15 тысяч гривен. В таком случае в Украине ему начнут начислять пенсию в размере 5751 гривны.

Если в этом году 60-летняя женщина выйдет на пенсию, имея 35 лет страхового стажа и зарплату в 15 тысяч гривен, её пенсия составит 5840 гривен.

При этом они не относятся к льготным категориям населения, такие как ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д., поэтому не имеют право на дополнительные выплаты.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".