Пенсія в Україні: чи буде різниця між виплатами чоловіка і жінки з однаковим стажем і віком

Розраховуючи розмір пенсії в Україні, необхідно враховувати такі фактори, як страховий стаж, рівень заробітної плати та вік виходу на заслужений відпочинок. Але є ще один важливий аспект — стать пенсіонера.

Related video

Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

Чи суттєво відрізнятиметься розмір пенсії у чоловіка і жінки, які у 2025 році вийдуть на пенсію, маючи однаковий вік, стаж роботи і рівень зарплати? У джерелі розглянули приклад: у 2025 році чоловікові виповнюється 60 років.

Він планує піти на пенсію з 35 роками трудового стажу і середньою зарплатою в 15 тисяч гривень. У такому разі в Україні йому почнуть нараховувати пенсію в розмірі 5751 гривні.

Якщо цього року 60-річна жінка вийде на пенсію, маючи 35 років страхового стажу і зарплату в 15 тисяч гривень, її пенсія становитиме 5840 гривень.

Водночас вони не належать до пільгових категорій населення, як-от ветеран війни, діти війни, особи, які мають заслуги перед Батьківщиною тощо, тому не мають права на додаткові виплати.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".