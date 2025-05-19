По 50 тысяч грн всем, кто родил ребенка: Кабмин хочет поддержать украинок

В Украине планируют изменить порядок предоставления помощи семьям в период до и после рождения ребенка. В рамках реформы предусмотрены выплаты для женщин.

Related video

Об этом свидетельствует проект, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Проект Министерства социальной политики направлен на увеличение рождаемости и помощь семьям в совмещении родительских обязанностей с учебой или работой. Это достигается за счет поддержки в период до родов, после них и во время ухода за ребенком.

Проектом предлагается:

оказывать дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7 тысяч гривен незастрахованным);

предоставлять единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка;

предоставлять женщинам помощь для восстановления после родов в размере, определенном Кабинетом министров после принятия проекта акта;

предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком) пособие по уходу в размере, который будет определен Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта;

предоставлять помощь по уходу за ребенком "єЯсла" одному из родителей (опекуну), в случае если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года, в размере, который будет определен Кабинетом министров Украины после принятия проекта акта.

При рождении ребенка по-прежнему предоставляется одноразовая натуральная помощь — "пакет малыша". Эти меры направлены на укрепление поддержки семей с детьми, а также на стимулирование трудоустройства родителей и развитие частных дошкольных учреждений.

Сейчас помощь при рождении составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 гривен выплачиваются единовременно, а оставшаяся сумма распределяется на 36 месяцев по 860 гривен ежемесячно.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.