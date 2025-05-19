По 50 тисяч грн усім, хто народив дитину: Кабмін хоче підтримати українок

В Україні планують змінити порядок надання допомоги сім'ям у період до і після народження дитини. У межах реформи передбачено виплати для жінок.

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Про це свідчить проєкт, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Проєкт Міністерства соціальної політики спрямований на збільшення народжуваності та допомогу сім'ям у поєднанні батьківських обов'язків із навчанням або роботою. Це досягається за рахунок підтримки в період до пологів, після них і під час догляду за дитиною.

Проєктом пропонується:

надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим і 7 тисяч гривень незастрахованим);

надавати одноразову виплату в розмірі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народили дитину;

надавати жінкам допомогу для відновлення після пологів у розмірі, визначеному Кабінетом міністрів після ухвалення проєкту акта;

надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу по догляду у розмірі, що буде визначений Кабінетом Міністрів України після ухвалення проєкту акта;

надавати допомогу по догляду за дитиною "єЯсла" одному з батьків (піклувальнику), у разі якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року, у розмірі, що буде визначено Кабінетом Міністрів України після прийняття проєкту акта.

При народженні дитини, як і раніше, надається одноразова натуральна допомога — "пакунок малюка". Ці заходи спрямовані на зміцнення підтримки сімей з дітьми, а також на стимулювання працевлаштування батьків і розвиток приватних дошкільних установ.

Наразі допомога при народженні становить 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачують одноразово, а решту суми розподіляють на 36 місяців по 860 гривень щомісяця.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.