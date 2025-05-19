Какая пенсия будет у украинца с 50 годами стажа: детали

Человек, имеющий 50 лет страхового стажа, может рассчитывать на пенсию, составляющую 50% его заработной платы. В отдельных случаях такие выплаты могут превышать средний размер пенсии по Украине. Возраст выхода на пенсию зависит от накопленного страхового стажа и может составлять 60, 63 или 65 лет.

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Об сообщает Федерация профсоюзов.

Размер пенсионных выплат устанавливается индивидуально для каждого человека. Он зависит от продолжительности страхового стажа, возраста и уровня заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. В настоящее время расчет пенсии производится по единой формуле: пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается как количество лет трудового стажа, умноженное на оценочный показатель одного года стажа и делённое на 12. Проще говоря, каждый год стажа оценивается в 0,01, поэтому для расчета коэффициента общее число лет стажа умножают на эту величину. Например, при 50 годах стажа коэффициент составит 0,5.

Посчитаем размер выплат при условии выхода на пенсию в 60 лет:

при зарплате 8 000 гривен – 8 000 × 0,5 = 4 000 гривен;

при зарплате 15 000 гривен – 15 000 × 0,5 = 7 500 гривен;

при зарплате 20 000 гривен – 20 000 × 0,5 = 10 000 гривен;

при зарплате 30 000 гривен – 30 000 × 0,5 = 15 000 гривен.

Минимальная пенсия по возрасту составляет 2 361 гривну. Кроме того, к пенсиям добавляются ежемесячные доплаты, чтобы общий размер выплат не опускался ниже установленного уровня:

неработающим пенсионерам, независимо от возраста и стажа работы – 3 038 гривен;

пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 613 гривен;

пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и более, независимо от факта работы, при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин – 3 758 гривен;

Максимальная пенсия в Украине будет оставаться на уровне 23 610 гривен с 2025 по 2027 год с учетом всех доплат и надбавок к пенсии.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.