Яка пенсія буде в українця з 50 роками стажу: деталі
Людина, яка має 50 років страхового стажу, може розраховувати на пенсію, що становить 50% її заробітної плати. В окремих випадках такі виплати можуть перевищувати середній розмір пенсії по Україні. Вік виходу на пенсію залежить від накопиченого страхового стажу і може становити 60, 63 або 65 років.
Про повідомляє Федерація профспілок.
Розмір пенсійних виплат встановлюється індивідуально для кожної людини. Він залежить від тривалості страхового стажу, віку та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Нині розрахунок пенсії проводиться за єдиною формулою: пенсія = заробітна плата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу розраховується як кількість років трудового стажу, помножена на оціночний показник одного року стажу і поділена на 12. Простіше кажучи, кожен рік стажу оцінюється в 0,01, тому для розрахунку коефіцієнта загальну кількість років стажу множать на цю величину. Наприклад, при 50 роках стажу коефіцієнт становитиме 0,5.
Порахуємо розмір виплат за умови виходу на пенсію в 60 років:
- при зарплаті 8 000 гривень — 8 000 × 0,5 = 4 000 гривень;
- при зарплаті 15 000 гривень — 15 000 × 0,5 = 7 500 гривень;
- при зарплаті 20 000 гривень — 20 000 × 0,5 = 10 000 гривень;
- при зарплаті 30 000 гривень — 30 000 × 0,5 = 15 000 гривень.
Мінімальна пенсія за віком становить 2 361 гривню. Крім того, до пенсій додаються щомісячні доплати, щоб загальний розмір виплат не опускався нижче встановленого рівня:
- непрацюючим пенсіонерам, незалежно від віку та стажу роботи — 3 038 гривень;
- пенсіонерам віком від 75 до 80 років, незалежно від факту роботи, за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок — 3 613 гривень;
- пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, незалежно від факту роботи, за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок — 3 758 гривень;
Максимальна пенсія в Україні залишатиметься на рівні 23 610 гривень із 2025 до 2027 року з урахуванням усіх доплат і надбавок до пенсії.
Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.
Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.