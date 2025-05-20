Пенсии в Украине: как формируются выплаты и почему индексация не всегда помогает

В Украине пенсионная система регулируется несколькими законами, однако в основе назначения выплат по-прежнему остаются два главных критерия — продолжительность страхового стажа и сумма взносов в Пенсионный фонд.

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Об этом говорится в материале издания "Економічні новини".

Каждый работающий гражданин ежемесячно перечисляет 23% от своей зарплаты в виде налогов: 22% — это единый социальный взнос, а еще 1% — военный сбор. Эти деньги попадают в государственный бюджет и в том числе направляются на обеспечение пенсий.

Особые условия предусмотрены для судей. Отработав 40 лет, они могут рассчитывать на пенсию до 90% своего заработка — это одни из самых высоких пенсионных выплат в стране.

В то же время, среднестатистический пенсионер получает гораздо скромнее. После мартовской индексации 2025 года средний размер пенсии составил 6341 грн. Для сравнения, средняя зарплата в Украине сегодня — около 19 430 грн.

Пенсия рассчитывается по формуле:

средняя зарплата за 3 года × стаж × индивидуальный коэффициент × 1%.

К примеру, при стаже 35 лет и средней зарплате 15 057,09 грн, размер пенсии составит около 5269,9 грн. Те, кто работал за минималку, получают еще меньше.

Однако далеко не всех устраивает система индексации пенсий. Многие пенсионеры жалуются: выплаты либо не увеличиваются вовсе, либо растут медленнее, чем инфляция. Недавно Верховный суд признал незаконной практику, при которой индексация не проводилась в первые годы после выхода на пенсию.

Пенсионные выплаты могут быть пересчитаны в нескольких случаях: при получении дополнительного стажа, достижении определенного возраста (добавляются возрастные надбавки), а также ежегодно — в рамках общей индексации.

Тем не менее большинство украинских пенсионеров продолжают жить скромно, ведь рост выплат не поспевает за ростом цен.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.