Пенсії в Україні: як формуються виплати і чому індексація не завжди допомагає

В Україні пенсійна система регулюється кількома законами, проте в основі призначення виплат, як і раніше, залишаються два головні критерії — тривалість страхового стажу та сума внесків до Пенсійного фонду.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Економічні новини".

Кожен працюючий громадянин щомісяця перераховує 23% від своєї зарплати у вигляді податків: 22% — це єдиний соціальний внесок, а ще 1% — військовий збір. Ці гроші потрапляють до державного бюджету і, зокрема, спрямовуються на забезпечення пенсій.

Особливі умови передбачені для суддів. Відпрацювавши 40 років, вони можуть розраховувати на пенсію до 90% свого заробітку — це одні з найвищих пенсійних виплат у країні.

Водночас середньостатистичний пенсіонер отримує набагато скромніше. Після березневої індексації 2025 року середній розмір пенсії склав 6341 грн. Для порівняння, середня зарплата в Україні сьогодні — близько 19 430 грн.

Пенсія розраховується за формулою:

середня зарплата за 3 роки × стаж × індивідуальний коефіцієнт × 1%.

Наприклад, за стажу 35 років і середньої зарплати 15 057,09 грн, розмір пенсії становитиме близько 5269,9 грн. Ті, хто працював за мінімалку, отримують ще менше.

Однак далеко не всіх влаштовує система індексації пенсій. Багато пенсіонерів скаржаться: виплати або не збільшуються зовсім, або зростають повільніше, ніж інфляція. Нещодавно Верховний суд визнав незаконною практику, за якої індексація не проводилася в перші роки після виходу на пенсію.

Пенсійні виплати можуть бути перераховані в декількох випадках: при отриманні додаткового стажу, досягненні певного віку (додаються вікові надбавки), а також щороку — в рамках загальної індексації.

Проте більшість українських пенсіонерів продовжують жити скромно, адже зростання виплат не встигає за зростанням цін.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.