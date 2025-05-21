Сумма шокирует: какую пенсию будет получать человек с зарплатой 40 тыс. грн

Граждане Украины с доходом в 40 000 гривен смогут рассчитывать на пенсию от 13 000 гривен. Определить точный размер выплат поможет Пенсионный калькулятор или специальная формула Пенсионного фонда Украины.

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Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

"В 2025 году выйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет — в зависимости от накопленного трудового стажа. Размер пенсии для мужчин зависит от количества лет стажа и уровня заработной платы. Для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 15 337 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 17 690 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 17 690 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 13 146 гривен;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 15 513 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 17 090 гривен.

Размер пенсии для судей, предпринимателей, военнослужащих, государственных служащих и шахтёров отличается от стандартного и рассчитывается по особым условиям. Чтобы определить выплату более точно, можно воспользоваться формулой Пенсионного фонда Украины: пенсия = заработная плата × коэффициент страхового стажа. Этот коэффициент вычисляется как стаж (в годах), умноженный на 0,01.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.