Сума шокує: яку пенсію отримуватиме людина із зарплатою 40 тис. грн

Громадяни України з доходом у 40 000 гривень зможуть розраховувати на пенсію від 13 000 гривень. Визначити точний розмір виплат допоможе Пенсійний калькулятор або спеціальна формула Пенсійного фонду України.

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Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

"У 2025 році вийти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років — залежно від накопиченого трудового стажу. Розмір пенсії для чоловіків залежить від кількості років стажу та рівня заробітної плати. Для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 15 337 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 17 690 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 17 690 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років — 13 146 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки — 15 513 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років — 17 090 гривень.

Розмір пенсії для суддів, підприємців, військовослужбовців, державних службовців і шахтарів відрізняється від стандартного і розраховується за особливими умовами. Щоб визначити виплату точніше, можна скористатися формулою Пенсійного фонду України: пенсія = заробітна плата × коефіцієнт страхового стажу. Цей коефіцієнт обчислюється як стаж (у роках), помножений на 0,01.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.