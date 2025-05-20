ЕС не продлит "торговый безвиз" с Украиной: его действие завершится 5 июня

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польское правительство хочет помочь Украине в ее войне с Россией, но это не должно происходить за счет польских производителей, прежде всего фермеров.

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Об этом сообщает RMF24.

Премьер-министр Польши рассказал, что после вступления в должность практически сразу инициировал кампанию с целью убедить Евросоюз отказаться от механизма автономных торговых мер (ATM), который предусматривает либерализацию торговли с Украиной, или так называемый "торговый безвиз".

"И мы этого добились — с 5 июня такого механизма не будет. Мы возвращаемся к ситуации, которая была до войны, в плане правил на границе", — рассказал премьер-министр Польши.

Туск добавил, что правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они будут "в конфронтации" с украинскими.

"У меня нет проблем с этим, потому что никто не скажет мне, что я антиукраинец, когда речь идет об украинско-российской войне", — заявил Туск.

Глава правительства отметил, что введение Евросоюзом механизма АТМ "широко открыло польскую границу для украинской продукции, особенно сельскохозяйственной, которая ввозится без всякого контроля". Он добавил, что это решение было принято правительством Матеуша Моравецкого.

"Я тогда не сказал ни одного плохого слова. Но трех-четырех месяцев хватило, чтобы понять, что этот механизм не имеет смысла, что он угрожает стабильности польского рынка. И надо было принять меры, чтобы это заблокировать — прежде всего речь шла о зерне, но не только", — напомнил Туск.

"Торговый безвиз" с Украиной

Евросоюз ввел "торговый безвиз" с Украиной после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Такой механизм позволял беспошлинно ввозить все украинские товары в страны ЕС.

Недавно Европарламент поддержал продление "торгового безвиза" с Украиной еще на три года. Но это касается только стали и железа.

Фото: Getty Images

В то же время заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Соглашение о свободной торговле с ЕС продолжит свое действие и объяснил, каким образом.

Напомним, из-за "торгового безвиза" с Украиной в прошлом году польские фермеры блокировали границу и выходили на акции протеста.

Также Фокус писал о том, что означает отмена "торгового безвиза" для Украины и как это повлияет на цены.