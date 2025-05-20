ЕС не продовжить "торгівельний безвіз" з Україною: його дія завершиться 5 червня

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польський уряд хоче допомогти Україні в її війні з Росією, але це не повинно відбуватися за рахунок польських виробників, насамперед фермерів.

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Про це повідомляє RMF24.

Прем'єр-міністр Польщі розповів, що після вступу на посаду практично одразу ініціював кампанію з метою переконати Євросоюз відмовитися від механізму автономних торгівельних заходів (ATM), який передбачає лібералізацію торгівлі з Україною, або так званий "торговий безвіз".

"І ми цього домоглися — з 5 червня такого механізму не буде. Ми повертаємося до ситуації, яка була до війни, в плані правил на кордоні", — розповів прем'єр-міністр Польщі.

Туск додав, що уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони будуть "у конфронтації" з українськими.

"У мене немає проблем із цим, тому що ніхто не скаже мені, що я антиукраїнець, коли йдеться про українсько-російську війну", — заявив Туск.

Глава уряду зазначив, що запровадження Євросоюзом механізму АТМ "широко відкрило польський кордон для української продукції, особливо сільськогосподарської, яка ввозиться без жодного контролю". Він додав, що це рішення було ухвалено урядом Матеуша Моравецького.

"Я тоді не сказав жодного поганого слова. Але трьох-чотирьох місяців вистачило, щоб зрозуміти, що цей механізм не має сенсу, що він загрожує стабільності польського ринку. І треба було вжити заходів, щоб це заблокувати — насамперед йшлося про зерно, але не тільки", — нагадав Туск.

"Торговий безвіз" з Україною

Євросоюз запровадив "торговий безвіз" з Україною після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. Такий механізм дозволяв безмитно ввозити всі українські товари в країни ЄС.

Нещодавно Європарламент підтримав продовження "торгового безвізу" з Україною ще на три роки. Але це стосується тільки сталі та заліза.

Фото: Getty Images

В той же час заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Угода про вільну торгівлю з ЄС продовжить свою дію та пояснив, яким чином.

Нагадаємо, через "торговий безвіз" з Україною в минулому році польські фермери блокували кордон та виходили на акції протесту.

Також Фокус писав про те, що означає скасування "торгового безвізу" для України і як це вплине на ціни.