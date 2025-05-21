Пенсионеры 65+ могут получить специальные доплаты к пенсии: что для этого нужно

Пенсионный фонд предоставляет дополнительную финансовую поддержку украинцам в возрасте от 65 лет, однако при этом действует определённое условие.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Граждане Украины, достигшие 65-летнего возраста, имеют право на специальные надбавки к пенсии. Однако это возможно только в случае, если их пенсия ниже установленного минимума. Для пенсионеров старше 65 лет размер пенсии не должен быть меньше 40% минимальной заработной платы, предусмотренной государственным бюджетом на текущий год.

В таком случае пенсионерам производят перерасчет пенсии и устанавливают доплаты.

Впрочем, для этого требуется выполнение нескольких условий:

достижение 65 лет;

получение пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или по выслуге лет;

наличие страхового стажа не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин;

размер пенсии не превышает 40% минимальной зарплаты на соответствующий год (в 2025 году это 3200 гривен).

Пенсия таким пенсионерам, согласно постановлению Кабмина №209 от 25 февраля 2025 года, установлена ​​в размере 3758 гривен.

Обращаться для перерасчета пенсии никуда не нужно – их перечислят автоматически на основе данных Пенсионного фонда.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.