Пенсионеры 65+ могут получить специальные доплаты к пенсии: что для этого нужно
Пенсионный фонд предоставляет дополнительную финансовую поддержку украинцам в возрасте от 65 лет, однако при этом действует определённое условие.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Граждане Украины, достигшие 65-летнего возраста, имеют право на специальные надбавки к пенсии. Однако это возможно только в случае, если их пенсия ниже установленного минимума. Для пенсионеров старше 65 лет размер пенсии не должен быть меньше 40% минимальной заработной платы, предусмотренной государственным бюджетом на текущий год.
В таком случае пенсионерам производят перерасчет пенсии и устанавливают доплаты.
Впрочем, для этого требуется выполнение нескольких условий:
- достижение 65 лет;
- получение пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или по выслуге лет;
- наличие страхового стажа не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин;
- размер пенсии не превышает 40% минимальной зарплаты на соответствующий год (в 2025 году это 3200 гривен).
Пенсия таким пенсионерам, согласно постановлению Кабмина №209 от 25 февраля 2025 года, установлена в размере 3758 гривен.
Обращаться для перерасчета пенсии никуда не нужно – их перечислят автоматически на основе данных Пенсионного фонда.
Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.
Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.