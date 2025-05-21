Пенсіонери 65+ можуть отримати спеціальні доплати до пенсії: що для цього потрібно
Пенсійний фонд надає додаткову фінансову підтримку українцям віком від 65 років, однак при цьому діє певна умова.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Громадяни України, які досягли 65-річного віку, мають право на спеціальні надбавки до пенсії. Однак це можливо тільки в разі, якщо їхня пенсія нижча за встановлений мінімум. Для пенсіонерів, старших за 65 років, розмір пенсії не повинен бути меншим за 40% мінімальної заробітної плати, передбаченої державним бюджетом на поточний рік.
У такому разі пенсіонерам роблять перерахунок пенсії та встановлюють доплати.
Утім, для цього потрібне виконання кількох умов:
- досягнення 65 років;
- отримання пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугою років;
- наявність страхового стажу не менше ніж 30 років у жінок і 35 років у чоловіків;
- розмір пенсії не перевищує 40% мінімальної зарплати на відповідний рік (у 2025 році це 3200 гривень).
Пенсія таким пенсіонерам, згідно з постановою Кабміну №209 від 25 лютого 2025 року, встановлена в розмірі 3758 гривень.
Звертатися для перерахунку пенсії нікуди не потрібно — їх перерахують автоматично на основі даних Пенсійного фонду.
Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.
Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.