Пенсіонери 65+ можуть отримати спеціальні доплати до пенсії: що для цього потрібно

Пенсійний фонд надає додаткову фінансову підтримку українцям віком від 65 років, однак при цьому діє певна умова.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Громадяни України, які досягли 65-річного віку, мають право на спеціальні надбавки до пенсії. Однак це можливо тільки в разі, якщо їхня пенсія нижча за встановлений мінімум. Для пенсіонерів, старших за 65 років, розмір пенсії не повинен бути меншим за 40% мінімальної заробітної плати, передбаченої державним бюджетом на поточний рік.

У такому разі пенсіонерам роблять перерахунок пенсії та встановлюють доплати.

Утім, для цього потрібне виконання кількох умов:

досягнення 65 років;

отримання пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугою років;

наявність страхового стажу не менше ніж 30 років у жінок і 35 років у чоловіків;

розмір пенсії не перевищує 40% мінімальної зарплати на відповідний рік (у 2025 році це 3200 гривень).

Пенсія таким пенсіонерам, згідно з постановою Кабміну №209 від 25 лютого 2025 року, встановлена в розмірі 3758 гривень.

Звертатися для перерахунку пенсії нікуди не потрібно — їх перерахують автоматично на основі даних Пенсійного фонду.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.