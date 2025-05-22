В Украине изменились правила для пенсионеров с оккупированных территорий и ВПЛ: детали

В Украине внедрили ряд важных нововведений, призванных упростить процесс получения пенсий и прохождения физической идентификации.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Облегчения касаются граждан, которые покинули временно оккупированные территории (ВОТ) и проживают на контролируемой украинской территории, а также украинцев, остающихся на ВОТ и тех, кто временно находится за границей.

Эти меры стали ответом на вызовы, вызванные военным положением, и направлены на обеспечение стабильных пенсионных выплат. Одним из ключевых изменений стало расширение возможностей получения пенсий для граждан, покинувших временно оккупированные территории и проживающих на подконтрольной Украине территории, а также для тех, кто остается на ВОТ.

Теперь такие получатели могут обращаться за пенсионными выплатами в любой уполномоченный банк, а не исключительно в "Ощадбанк". Нововведение распространяется на всех пенсионеров, вне зависимости от даты перемещения или наличия статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

"Получать пенсию можно в любом уполномоченном банке на территории Украины или в отделении Укрпочты/с доставкой на дом. Сменить банк можно одним из способов: лично в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, или подав заявление в новом банке", — говорится в сообщении.

Для пенсионеров, проживающих на ВОТ или временно находящихся за рубежом, есть дополнительные условия:

ежегодно проходить физическую идентификацию (процедуру установления личности получателя пенсии) до 31 декабря;

осуществлять расходные операции с использованием банковской карты пенсионного счета минимум раз в полгода.

В Министерстве подчеркнули, что пенсионеры, покинувшие временно оккупированные территории или остающиеся на ВОТ, обязаны уведомить Пенсионный фонд Украины о том, что не получают пенсионные выплаты от Российской Федерации. Это можно сделать в заявлении о назначении, возобновлении или продлении пенсии, либо в отдельном заявлении в произвольной форме.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.