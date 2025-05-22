В Україні змінилися правила для пенсіонерів з окупованих територій і ВПО: деталі

В Україні впровадили низку важливих нововведень, покликаних спростити процес отримання пенсій і проходження фізичної ідентифікації.

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Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Полегшення стосуються громадян, які залишили тимчасово окуповані території (ТОТ) і проживають на контрольованій українській території, а також українців, які залишаються на ТОТ і тих, хто тимчасово перебуває за кордоном.

Ці заходи стали відповіддю на виклики, спричинені воєнним станом, і спрямовані на забезпечення стабільних пенсійних виплат. Однією з ключових змін стало розширення можливостей отримання пенсій для громадян, які залишили тимчасово окуповані території та проживають на підконтрольній Україні території, а також для тих, хто залишається на ТОТ.

Тепер такі одержувачі можуть звертатися по пенсійні виплати до будь-якого уповноваженого банку, а не виключно до "Ощадбанку". Нововведення поширюється на всіх пенсіонерів, незалежно від дати переміщення або наявності статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

"Отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні Укрпошти/з доставкою додому. Змінити банк можна одним із способів: особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку", — йдеться в повідомленні.

Для пенсіонерів, які проживають на ТОТ або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;

здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на пів року.

У Міністерстві наголосили, що пенсіонери, які залишили тимчасово окуповані території або залишаються на ТОТ, зобов'язані повідомити Пенсійний фонд України про те, що не отримують пенсійні виплати від Російської Федерації. Це можна зробити в заяві про призначення, поновлення або продовження пенсії, або в окремій заяві в довільній формі.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.