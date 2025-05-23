Пенсия в 60% от зарплаты: кто имеет право на увеличенные выплаты

В Украине отдельные группы граждан смогут рассчитывать на пенсию, составляющую 60% от их заработка. В то же время большинство украинцев получают пенсионные выплаты, которые составляют около 30% от их зарплаты.

Related video

Об этом сообщает ПФУ.

Пенсия госслужащим назначается с даты обращения, но не раньше возникновения права на нее, и составляет 60% от суммы их заработка. В эту сумму включаются все виды оплаты труда, с которых уплачивался единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

В то же время гражданам, которые на момент оформления пенсии не были госслужащими, пенсия рассчитывается исходя из зарплаты действующего госслужащего соответствующей должности и ранга по последнему месту службы, включая все виды оплаты труда, с которых уплачивался ЕСВ.

Права этой категории граждан в вопросе пенсионных выплат были частично ограничены, поскольку ранее госслужащим пенсия выплачивалась в размере 90% от их заработной платы. Пенсия госслужащим назначается при условии, что на начало мая 2016 года:

удалось накопить минимум десять лет страхового стажа на должностях соответствующих категорий должностей государственной службы, определенных в законе №3723 и правительства, и по состоянию на вышеупомянутую дату находились в должности госслужащего;

смогли накопить не менее 20 лет стажа на должностях госслужбы, без привязки к факту работы на вышеупомянутую дату.

Право на получение пенсионной выплаты при наличии минимального страхового стажа для пенсии по возрасту и необходимого стажа государственной службы имеют следующие категории:

мужчины, достигшие возрастного порога в 62 года;

женщины, достигшие пенсионного возраста по статье 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Зарплата госслужащего государственного органа, прошедшего классификацию должностей госслужбы, состоит из:

должностного оклада;

надбавки за ранг государственного служащего;

надбавки за выслугу лет;

месячной/квартальной премии;

компенсации за дополнительные нагрузки или компенсации по вакантной должности;

материальной помощи, которую выплачивают, когда предоставляют оплачиваемый отпуск;

денежной помощи на социально-бытовые вопросы;

других доплат, предусмотренных законодательством.

В частности, размер надбавки к окладам государственных служащих зависит от рангов. А именно:

для первого ранга — 1000 грн;

для второго ранга — 900 грн;

для третьего ранга — 800 грн;

для четвертого ранга — 700 грн;

для пятого ранга — 600 грн;

для шестого ранга — 500 грн;

для седьмого ранга — 400 грн;

для восьмого ранга — 300 грн;

для девятого ранга — 200 грн.

В начале 2025 года сообщалось, что средняя зарплата в Украине у госслужащих составляет 62 тыс. грн.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.