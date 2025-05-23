Пенсія у 60% від зарплати: хто має право на збільшені виплати

В Україні окремі групи громадян зможуть розраховувати на пенсію, що становить 60% від їхнього заробітку. Водночас більшість українців отримують пенсійні виплати, які становлять близько 30% від їхньої зарплати.

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Про це повідомляє ПФУ.

Пенсія держслужбовцям призначається з дати звернення, але не раніше виникнення права на неї, і становить 60% від суми їхнього заробітку. До цієї суми включаються всі види оплати праці, з яких сплачувався єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Водночас громадянам, які на момент оформлення пенсії не були держслужбовцями, пенсію розраховують, виходячи із зарплати чинного держслужбовця відповідної посади та рангу за останнім місцем служби, включно з усіма видами оплати праці, з яких сплачували ЄСВ.

Права цієї категорії громадян у питанні пенсійних виплат були частково обмежені, оскільки раніше держслужбовцям пенсію виплачували в розмірі 90% від їхньої заробітної плати. Пенсія держслужбовцям призначається за умови, що на початок травня 2016 року:

вдалося накопичити щонайменше десять років страхового стажу на посадах відповідних категорій посад державної служби, визначених у законі №3723 та уряді, і станом на вищезазначену дату перебували на посаді держслужбовця;

змогли накопичити щонайменше 20 років стажу на посадах держслужби, без прив'язки до факту роботи на вищезазначену дату.

Право на отримання пенсійної виплати за наявності мінімального страхового стажу для пенсії за віком і необхідного стажу державної служби мають такі категорії:

чоловіки, які досягли вікового порогу в 62 роки;

жінки, які досягли пенсійного віку за статтею 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Зарплата держслужбовця державного органу, який пройшов класифікацію посад держслужби, складається з:

посадового окладу;

надбавки за ранг державного службовця;

надбавки за вислугу років;

місячної/квартальної премії;

компенсації за додаткове навантаження або компенсації за вакантною посадою;

матеріальної допомоги, яку виплачують, коли надають оплачувану відпустку;

грошової допомоги на соціально-побутові питання;

інших доплат, передбачених законодавством.

Зокрема, розмір надбавки до окладів державних службовців залежить від рангів. А саме:

для першого рангу — 1000 грн;

для другого рангу — 900 грн;

для третього рангу — 800 грн;

для четвертого рангу — 700 грн;

для п'ятого рангу — 600 грн;

для шостого рангу — 500 грн;

для сьомого рангу — 400 грн;

для восьмого рангу — 300 грн;

для дев'ятого рангу — 200 грн.

На початку 2025 року повідомлялося, що середня зарплата в Україні у держслужбовців становить 62 тис. грн.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.