Эти деньги возвращаются: в Раде заговорили о повышении минимальной пенсии до 4000 грн

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил необходимость повышения минимальной пенсии в Украине с нынешних 2300 грн как минимум до 4000 грн. По его словам, для реализации такого шага ежемесячно нужно около 2,2 млрд грн.

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Об этом он написал в Telegram в пятницу, 23 мая.

"Абсолютно согласен с пенсионерами, что минимальная пенсия в ≈2300 гривен неприемлема. Эту проблему надо решать, хотя задача сложная", — говорит Гетманцев.

По его подсчетам, повышение минимальной пенсии потребует около 2,2 миллиарда гривен ежемесячно. В годовом измерении эта сумма примерно соответствует объемам теневого рынка табачных изделий в Украине.

Еще одним потенциальным источником средств для повышения пенсий, по словам Гетманцева, могла бы стать отмена специальных пенсий. Это позволит высвободить дополнительные ресурсы для повышения как минимальных, так и средних пенсий в стране.

"Повышение пенсий не только поможет людям в такие трудные времена, но и стимулирует развитие экономики. Эти деньги полностью возвращаются в экономику и стимулируют рост спроса на товары прежде всего отечественного производства", — пояснил он.

Минимальная пенсия в Украине

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну без стажа, минимальная зарплата — 8000 гривен, прожиточный минимум — 2920 гривен.

В марте 2025 года завершилась индексация пенсий. Выплаты для большинства пенсионеров выросли. Ожидается, что в этом году пенсии украинцев повысятся на 11,5%.

Напомним, согласно пенсионной реформе в Украине, минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет, ежегодно увеличивается на один год и к 2028 году достигнет 35 лет.

Недавно в Украине ввели несколько важных изменений, которые имеют целью облегчить получение пенсий и прохождение физической идентификации. Нововведения касаются граждан, которые выехали с временно оккупированных территорий и проживают в подконтрольных Украине регионах, а также тех, кто остался на ВОТ или временно находится за границей.